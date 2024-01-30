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Самарский доброволец пополнил ряды подразделения ГРОМ-КАСКАД

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтер "Единой России" и активист "Молодой Гвардии" Максим Пименов присоединился к участникам СВО.

Максим - доброволец со стажем: во время пандемии помогал врачам, с начала гуманитарной миссии в Донбассе и спецоперации поддерживал вынужденных переселенцев, собирал гуманитарные грузы для жителей республик ДНР и ЛНР. Затем самарец отправился в Запорожскую область, где работал в центре гуманитарной помощи.

Недавно Максим принял важное решение в своей жизни - он отправился добровольцем в зону СВО в составе отряда ГРОМ-КАСКАД.

"Раньше это был отряд добровольцев партии и "Боевого братства", который занимался аэроразведкой вместе с другими подразделениями БАРС. Сейчас подразделение ГРОМ-КАСКАД входит в состав Военно-космических сил России. Командует отрядом депутат Госдумы Олег Колесников В бригаде служат депутаты Госдумы, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", рассказал Максим.

Макс - очень отзывчивый человек, добрый, с обостренным чувством справедливости, рассказали друзья и коллеги добровольца  по "Молодой Гвардии". Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" экипировало своего волонтера всем необходимым для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации доставила в новые регионы уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза - от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой было собрано более 10 млрд рублей.

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