Самодеятельный театр кукол приехал к зрителям Красноярского района

Познакомить сельских школьников с мастерством артистов-кукольников — с такой просьбой к депутату-единороссу Михаилу Смирнову обратились педагоги сельской школы с. Колодинка.

Эти актеры — сами еще школьники. Участники коллектива Образцового театра кукол "Аленький цветочек" приехали в гости к юным зрителям Красноярского района. Цель встречи — погрузить школьников в театральную среду, расширить их культурный кругозор, зарядить позитивом, а также преподать азы актерского мастерства.

Спектакль на все времена — так о нем отзываются сами авторы и артисты. "По щучьему велению" — постановка по мотивам русской народной сказки, сюжет о смекалке, взаимовыручке и добре. С этим спектаклем коллектив не раз брал Гран-при на всероссийских театральных конкурсах. Его же и решили показать школьникам Красноярского района.

"На сцене ты каждый раз новую жизнь проживаешь, сегодня ты нищий, завтра — царь. Это интересно, это новая жизнь, новое приключение, ты чувствуешь то, что чувствует твой персонаж", — рассказал актер театра "Аленький цветочек" Назар Андриянов.

В зрительном зале полная посадка, как говорят театралы. Прожить увлекательную историю вместе со сказочными героями приехали дети из отдаленных школ района, а также воспитанники местной театральной студии.

"Аленький цветочек" показал нам тот уровень, к которому хочется стремиться, — поделился воспитанник театральной студии "Белая ворона" Захар Щацкий. — Мы не только увидели спектакль, но и пообщались с его героями, послушали режиссера, который рассказал, как артисты работали над ролями".

Выезд ведущей труппы самодеятельного театрального движения Самарской области стал возможен благодаря поддержке депутата Самарской губернской думы, члена регионального политсовета "Единой России", генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаила Смирнова. К нему обратились педагоги малокомплектной школы с. Колодинка с просьбой организовать для юных сельчан творческое мероприятие и дать возможность познакомиться с молодыми талантами.

"Дети, которые живут и учатся в отдаленных селах и деревнях, зачастую в небольшой школе, должны иметь такие же возможности для развития, как и их сверстники, живущие в райцентрах и городах, — отметил Михаил Смирнов, — важно не только познакомить их с лучшими образцами современного театрального искусства, но и показать, что у каждого из нас, и у них в том числе, есть много возможностей для развития и поиска своего призвания".

Для школьников и их наставников яркий, динамичный спектакль стал настоящим подарком.

"Это очень хорошая возможность для наших учеников увидеть и прочувствовать атмосферу настоящего театра, прикоснуться к творчеству. Увидев сегодня реакцию ребят, можно точно сказать, что все было не зря. Дети внимательно смотрели, смеялись и переживали, сочувствуя героям. Спасибо Михаилу Андреевичу за помощь и отзывчивость!" — поделилась учительница начальных классов школы села Колодинка Ирина Панкина.

После спектакля для всех желающих и слушателей театральной студии состоялся мастер-класс, где юные актеры вместе с режиссером театра "Аленький цветочек" Виктором Михайловым раскрыли особенности работы с куклами и секреты сценического успеха.