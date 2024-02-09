Прокуратура возмутилась слишком коротким переменам в самарской школе

Прокуратура Промышленного района Самары после проверки внесла представление директору школы № 154, где нарушали санитарные нормы, и привлекла к дисциплинарной ответственности заместителя директора.

Ранее родитель одного из учащихся пожаловался в надзорное ведомство на то, что у детей чрезмерная нагрузка в образовательном учреждении.

Так, по нормам перемены между уроками должны составлять не менее 10 минут, а большая перемена (после второго или третьего урока) — 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после второго и третьего уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

При этом в ноябре 2023 г. у 6 класса перемены между уроками составляли менее 10 минут, а перемена между урочной и внеурочной деятельностью — 15 минут, хотя должна быть не менее 30 минут. Кроме того, перемена между вторым и третьим уроком длилась всего 10 минут вместо 20.