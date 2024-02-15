В 2024 г. в Самаре капитально отремонтируют памятный знак "Солдаты великой победы"

МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует памятный знак "Солдаты великой победы", расположенный на площади Куйбышева, в сквере со стороны улиц Вилоновской и Чапаевской.

Начальная цена контракта - 13,22 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 марта. Он должен будет, начиная с 20 мая, выполнить работы в течение 182 календарных дней.

В описании объекта закупки обозначено, что нужно будет заменить облицовочные поверхности конструкций и провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки мемориального сооружения.

"Выполнение работ планируется в один этап в весенний, летний и осенний периоды 2024 года", - сообщается в документации к закупке.