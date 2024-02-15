В 2024 г. в Самаре капитально отремонтируют памятный знак "Солдаты великой победы"

МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует памятный знак "Солдаты великой победы", расположенный на площади Куйбышева, в сквере со стороны улиц Вилоновской и Чапаевской.
Начальная цена контракта - 13,22 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 марта. Он должен будет, начиная с 20 мая, выполнить работы в течение 182 календарных дней.
В описании объекта закупки обозначено, что нужно будет заменить облицовочные поверхности конструкций и провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки мемориального сооружения.
"Выполнение работ планируется в один этап в весенний, летний и осенний периоды 2024 года", - сообщается в документации к закупке.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!