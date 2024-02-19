В Самарской области на ж/д станции "Октябрьск" опрокинулись две цистерны

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Утром 19 февраля на железнодорожной станции "Октябрьск" при проведении маневровый работ произошло опрокидывание двух пустых железнодорожных цистерн, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Центральный МСУТ СК России