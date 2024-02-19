В Самарской области на ж/д станции "Октябрьск" опрокинулись две цистерны

Утром 19 февраля на железнодорожной станции "Октябрьск" при проведении маневровый работ произошло опрокидывание двух пустых железнодорожных цистерн, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Пострадавших в результате происшествия нет. Выполняются восстановительные работы.
По данному ЧП организована доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Действия ответственных лиц проверяются по ст. 263 УК РФ.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!