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В Самарской области на ж/д станции "Октябрьск" опрокинулись две цистерны

ОКТЯБРЬСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 19 февраля на железнодорожной станции "Октябрьск" при проведении маневровый работ произошло опрокидывание двух пустых железнодорожных цистерн, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Центральный МСУТ СК России

Пострадавших в результате происшествия нет. Выполняются восстановительные работы.

По данному ЧП организована доследственная проверка по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Действия ответственных лиц проверяются по ст. 263 УК РФ.

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