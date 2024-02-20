Отремонтированные и построенные школы: "Единая Россия" и Минпросвещения представили итоги президентских программ

Выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

"Ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях - за счет федеральных средств, в 902 зданиях - за счет средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ, - республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край", - отметил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал президент на съезде "Единой России" в 2021 г., капитально отремонтировали более 4 тыс. объектов.

"В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 - с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца", - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил, что по 22 школам информация о контрактации пока не поступила. Это объекты в Приморском крае, Амурской, Запорожской и Херсонской областях. Секретарь Генсовета поручил регионам не затягивать сроки проведения процедур.

Отдельно он остановился на строительстве новых школ. С 2019 г. по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тыс. мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тыс. мест.

"Лидеры по количеству объектов - Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край", - отметил Андрей Турчак.

Не завершены работы в 17 школах 11 регионов на 15 тыс. мест.

"Кировская область - три объекта на 3,6 тысячи мест. Два объекта в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях. По одному объекту - в республиках Коми и Башкортостан, Приморском крае, Архангельской и Астраханской областях, Чукотском автономном округе", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".

В свою очередь, Сергей Кравцов среди регионов-лидеров по капремонту школ также выделил Красноярский край, Карелию, Новгородскую, Рязанскую и Белгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Краснодарский край, Мордовию. В общей сложности хорошие результаты реализации программы показали 62 региона.

Министр отметил, что по программе строительства новых школ всего до конца 2024 г. должно быть сдано не менее 1,3 тыс. новых зданий. К лидерам по количеству и качеству введенных в эксплуатацию в 2023 г. школ он добавил Москву, Татарстан, Ингушетию, Якутию, Бурятию и Ростовскую область.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать в регионах дефицит мест в детских садах.

"В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы и завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в нее войдут детские сады и колледжи", - отметил министр.

Секретарь Генсовета также напомнил, что в мае "Единая Россия" запустит информационный портал "Спутник народной программы". На нем будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

"В Самарской области в программу капремонта заявлены семь учебных заведений. Три из них расположены в Автозаводском районе Тольятти: школа №47, школа №44 и лицей №37. Благодаря включению школ в программу учебными местами смогут быть обеспечены 2,5 тысячи юных жителей Автограда. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована в 2024 году. Две школы расположены в Сызранском районе: средняя общеобразовательная школа пос. Балашейка на 140 учащихся и школа пос. Кошелевка на 90 человек. В программу капремонта также включены школа №12 в Сызрани на 750 учебных мест и образовательный центр пос. Рощинский Волжского района, рассчитанный на 999 учащихся. За каждым объектом закреплены депутаты "Единой России", представители родительского, педагогического и ученического сообществ. В прошлом году мы начали работу по проекту "Школа мечты" со студентами профильных специальностей самарских вузов и ссузов", - рассказала координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области Светлана Ильина.

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в Народную программу партии и была инициирована президентом на съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ - от проекта до приемки - контролируют родительские штабы.