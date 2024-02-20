Сборная "Динамо" и сборная Мира: в Москве прошла пресс-конференция в преддверии "Бокса на Волге"

В столице Самарской губернии 25 февраля состоится международная матчевая встреча "Бокс на Волге" (6+) между сборной "Динамо" и сборной Мира. Турнир пройдет на площадке спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого".

В преддверии масштабного спортивного события в Москве в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла официальная пресс-конференция.

"Мы благодарны руководству региона за гостеприимство, за условия, которые созданы для спортсменов. Благодарны, что проводятся такие масштабные соревнования, после них, действительно, мы отмечаем наплыв юных спортсменов в секции бокса. Сегодня у нас сформирована очень хорошая команда. В сборной России есть и самарский боксер, которого мы активно включаем во всероссийские и международные соревнования", — отметил главный тренер национальной сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Инициатором матчевой встречи выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" при поддержке правительства Самарской области. Общество было создано более 100 лет назад для того, чтобы сотрудники органов безопасности и правопорядка имели возможность заниматься спортом. Сегодня "Динамо" ежегодно проводит более 100 спортивных соревнований российского и международного уровня.

"В декабре мы провели первое значимое мероприятие по боксу. Матчевая встреча в Самаре станет вторым крупным событием. Такие встречи несут важную воспитательную, патриотическую миссию, поскольку в обществе "Динамо" состоят люди, которые служат Родине. А сейчас формировать правильные ценности у подрастающего поколения особенно важно", — отметил заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Гусаров.

Сегодня вопреки ограничениям, которые налагаются на наших спортсменов со стороны недружественных стран, Россия в целом и Самарская область в частности продолжает оставаться надежным партнером международного спортивного сообщества, а также открытой и гостеприимной площадкой для проведения международных соревнований.

В регионе уже проведено несколько матчевых встреч из серии "Бокс на Волге". Так, в 2023 г. состоялись турниры со сборными республики Беларусь, Кубы и Сербии.

"Хочу поблагодарить руководство общества "Динамо" и Федерации бокса за право снова провести столь интересную встречу на Волжской земле. Самара всегда была боксерским регионом. У нас целая плеяда прославленных боксеров, которыми мы гордимся. В их числе и двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, и чемпион мира и Европы Василий Шишов, и Александр Алексеев. Подобные турниры дают хорошую мотивацию для ребят, которые, глядя на спортсменов, тоже хотят заниматься боксом. Когда-то и я так же пришел в секцию бокса. Сегодня в регионе создаются все условия для развития этого вида спорта. Боксом в регионе занимаются более 11900 человек. И мы планируем создать такую точку роста на базе Самарского кадетского корпуса МВД, где будем качественно готовить серьезных боксеров", — рассказал врио заместителя председателя правительства Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов, который возглавляет оргкомитет международной матчевой встречи "Бокс на Волге".

Встреча пройдет на площадке "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. Развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы начали 2024 год именно в Самаре: в январе провели здесь Кубок России с участием наших сильнейших спортсменов. Сейчас нам будет отдан великолепный Дворец спорта, — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. — При минимальной рекламной кампании в Самаре всегда собираются полные трибуны. Формат матчевых встреч невероятно интересный, это борьба "стенка на стенку". От такого противостояния захватывает дух. Так что приглашаем всех любителей бокса".

В программе соревнований запланировано семь боев между спортсменами в различных весовых категориях. Регламент поединков — четыре раунда по три минуты по правилам профессионального бокса. Все бои в прямом эфире покажет телеканал "Удар".

Среди участников команды "Динамо": призер чемпионата мира, победитель Кубка России-2024 Эдмонд Худоян (48 кг); финалист чемпионата России 2022 и 2023 Илья Попов (63,5 кг); трехкратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы Александр Зырянов (67 кг); наш земляк, тольяттинец, победитель первенства ПФО, серебряный призер первенства России Ильдар Минсафин (69 кг); чемпион России, победитель кубка России-2024 Игорь Свиридченков (71 кг); чемпион России, финалист Кубка России-2024, чемпион МВД России 2023 Сергей Сергеев (75 кг); двукратный чемпион России Ярослав Дороничев (92+). Противостоять спортсменам "Динамо" будут именитые боксеры из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и ЦАР.

"Я думаю, наша команда хорошо подготовилась. По поводу моего соперника скажу, что это молодой парень, представитель Казахстана, такого опыта у меня еще не было. Будет интересно. Выйти показать себя и сделать свое дело. Когда-нибудь хочу стать профессионалом и абсолютным чемпионом мира", — подчеркнул Игорь Свиридченков.

"Выходить на большую арену — большая ответственность. Самая главная задача тренера — психологически настроить парней, — уверен двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион мира Олег Саитов. — Если знаешь соперника, можно заранее спланировать тактическую схему. Перед выходом на ринг ты должен понимать, что ты сделал все для победы, тогда у тебя не будет сомнений. Стараться не думать о бое, а просто уверенно выходить и выигрывать. Я рад, что Самара в последнее время стала одним из лидеров по проведению массовых спортивных мероприятий, и хотелось бы, чтобы количество занимающихся тоже увеличилось. Тогда у нас будет больше чемпионов".

Олег Саитов станет почетным гостем встречи, так же как и обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр 1996 года и серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков; призер Олимпийских игр и чемпионата мира Камиль Джамалутдинов; российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев; мастер спорта международного класса по любительскому боксу, чемпион мира по версии WBO, непобежденный профессиональный боксер Дмитрий Пирог.

Начало мероприятия в 16:30, вход свободный при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.