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Рабочая группа по СВО предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В нем предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий — и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или"); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)", — отметил он.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 млн руб. в случае ранения, 5 млн руб. — в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов.

"[Предлагаем] снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО", — сообщил Андрей Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.

"На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть — недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым", — сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.

"За это время по поручению президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесенных инициатив: законопроект об учете в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерожденных детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта", — пояснил Андрей Турчак.

На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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