В Большеглушицком районе встретились активисты МКД

Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии "Единая Россия" - "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя".

В Большой Глушице собрались старшие по домам, активисты и волонтеры регионального партпроекта "Мой Дом". Встретились руководитель правового управления ГЖИ Самарской области Мария Крюкова, замсекретаря местного отделения партии "Единая Россия" Большеглушицкого района Ирина Куликова, председатели советов МКД и старшие по многоквартирным домам сел Большая Глушица, Александровка и пос. Фрунзенский.

Во время чаепития жители МКД обсудили вопросы содержания общего имущества дома, планирования капитального ремонта, улучшения благоустройства территории, оптимизации расходов на обслуживание.

"Познакомились с системой ГИС ЖКХ, узнали о полезных функциях нового мобильного сервиса "Госуслуги.Дом". На конкретном примере многоквартирного дома подробно рассмотрели функционал системы, ее плюсы и минусы, обсудили порядок проведения общего собрания собственников. На встрече присутствовали секретари первичных отделений партии, главы сельских поселений, представители организаций сферы ЖКХ", - рассказала заместитель секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Большеглушицкого района Ирина Куликова.

"Встреча прошла в атмосфере добрососедства, за чашкой чая. Конструктивный диалог состоялся. Старшие по домам задавали вопросы, касающиеся капремонта, оплаты общедомовых нужд, текущего ремонта МКД, разобрали и другие актуальные темы. Часть вопросов взята в работу", - подвела итоги встречи в Большеглушицком районе руководитель правового управления ГЖИ Самарской области Мария Крюкова.

Знакомство с работой мобильного приложения "Госуслуги.Дом" и вопросы управления многоквартирными домами стали основными темами встреч с председателями советов МКД, товариществ собственников жилья, товариществ недвижимости и жилищно-строительных кооперативов в Самаре, Тольятти, Сызрани, а также в Кинеле.

На встрече с собственниками жилья и старшими по домам в Кинеле и Кинельском районе координатор партийного проекта "Жители МКД" Виктория Каткова рассказала об изменениях в законодательстве, о порядке взаимодействия с управляющими организациями, о мобильном приложении "Госуслуги.Дом". Жители задали волнующие их вопросы касательно проведения капитального ремонта, работы управляющих компаний.

Встречи с активом МКД организованы в рамках работы регионального партпроекта "Мой Дом" и федеральных партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД", нацеленных на работу по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг.