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Партии Власть и политика

В Большеглушицком районе встретились активисты МКД

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии "Единая Россия" - "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В Большой Глушице собрались старшие по домам, активисты и волонтеры регионального партпроекта "Мой Дом".  Встретились руководитель правового управления ГЖИ Самарской области Мария Крюкова, замсекретаря местного отделения партии "Единая Россия" Большеглушицкого района Ирина Куликова, председатели советов МКД и старшие по многоквартирным домам сел Большая Глушица, Александровка и пос. Фрунзенский.

Во время чаепития жители МКД обсудили вопросы содержания общего имущества дома, планирования капитального ремонта, улучшения благоустройства территории, оптимизации расходов на обслуживание.
"Познакомились с системой ГИС ЖКХ, узнали о полезных функциях нового мобильного  сервиса "Госуслуги.Дом". На конкретном примере многоквартирного дома подробно рассмотрели функционал системы, ее плюсы и минусы, обсудили порядок проведения общего собрания собственников. На встрече присутствовали секретари первичных отделений партии, главы сельских поселений, представители организаций сферы ЖКХ", - рассказала заместитель секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Большеглушицкого района Ирина Куликова.

"Встреча прошла в атмосфере добрососедства, за чашкой чая. Конструктивный диалог состоялся. Старшие по домам задавали вопросы, касающиеся капремонта, оплаты общедомовых нужд, текущего ремонта МКД, разобрали и другие актуальные темы. Часть вопросов взята в работу", - подвела итоги встречи в Большеглушицком районе руководитель правового управления ГЖИ Самарской области Мария Крюкова.

Знакомство с работой мобильного приложения "Госуслуги.Дом" и вопросы управления многоквартирными домами стали основными темами встреч с председателями советов МКД, товариществ собственников жилья, товариществ недвижимости и жилищно-строительных кооперативов в Самаре, Тольятти, Сызрани, а также в Кинеле.

На встрече с собственниками жилья и старшими по домам в Кинеле и Кинельском районе координатор партийного проекта "Жители МКД" Виктория Каткова рассказала об изменениях в законодательстве, о порядке взаимодействия с управляющими организациями, о мобильном приложении "Госуслуги.Дом". Жители задали волнующие их вопросы касательно проведения капитального ремонта,  работы управляющих компаний.

Встречи с активом МКД организованы в рамках работы регионального партпроекта "Мой Дом"  и федеральных партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД", нацеленных на работу по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг.

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