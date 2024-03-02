В Тольятти проходит лыжный марафон RUSSIALOPPET

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В субботу, 2 марта, в Тольятти проводится 37-й лыжный марафон. Он проходит в рамках серии Лыжных марафонов России. На дистанцию 50 км выйдут мужчины, а на 25 км — женщины. В лыжных гонках участвуют спортсмены из семи регионов страны, включая Московскую и Ленинградскую области.