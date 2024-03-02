В Тольятти проходит лыжный марафон RUSSIALOPPET

В субботу, 2 марта, в Тольятти проводится 37-й лыжный марафон. Он проходит в рамках серии Лыжных марафонов России. На дистанцию 50 км выйдут мужчины, а на 25 км — женщины. В лыжных гонках участвуют спортсмены из семи регионов страны, включая Московскую и Ленинградскую области.
Отметим, что традиционный лыжный марафон Тольятти — это визитная карточка всего Самарского региона. Популярный старт проводится с 1987 года.
Рельефная трасса позволяет гонщикам продемонстрировать свои возможности на сто процентов, обеспечивает участникам борьбу на дистанции и, порой, неожиданную развязку событий. В то же время ее можно назвать демократичной — пройти 50 км мужчинам и 25 км женщинам вполне по силам.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.