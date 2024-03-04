Вице-спикер областного парламента познакомился с крестьянско-фермерским хозяйством в Исаклинском районе

Координатор партийного проекта "Выбирай свое" в Самарской области, вице-спикер областного парламента Александр Живайкин познакомился с деятельность крестьянско-фермерского хозяйства в Исаклинском районе.

Семейная ферма Ятманкиных в с. Новое Ганькино Исаклинского района сегодня — одно из самых крупных фермерских хозяйств в самарском регионе. Глава хозяйства Олег Дмитриевич — потомственный фермер, много лет занимается животноводством, как и его отец.

В 2020 г. семья Ятманкиных выиграла грант на развитие хозяйства, и это придало мощный импульс развитию семейной фермы. Сумма гранта — 30 млн руб., дополнительное финансирование в размере 20% поступило из областной казны, были вложены и собственные средства.

Благодаря господдержке была построена молочно-товарная ферма на 100 голов коров, приобретены телята, закуплены два трактора, погрузчик, современная техника и оборудование. Расширение производства — это и новые рабочие места, такое условие прописано для грантополучателей. Все это — в соответствии с бизнес планом и строгой финансовой отчетностью, рассказывают фермеры.

Сейчас в хозяйстве 210 голов крупного рогатого скота, почти половина из них — дойное стадо. Все свое поголовье фермер обеспечивает собственными кормами: выращивает многолетние травы, зерно и кукурузу.

Кроме того, Ятманкины запустили цех по переработке молока и реализуют собственные молочные продукты под маркой "Зорька". Производство молока за 2023 г. составило свыше 6 тыс. центнеров, а мяса — 120 центнеров.

Огромную работу, проделанную самарскими аграриями в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности Исаклинского района и всего 63-го региона оценил координатор партийного проекта "Выбирай свое" в Самарской области Александр Живайкин.

"Для меня как руководителя проекта "Единой России" "Выбирай свое" очень важно, что в этой семейной ферме налажена собственная переработка. Продукцию исаклинской семейной фермы знают далеко за пределами района. Повышение продовольственной независимости нашего региона, всей России — одна из важнейших задач на сегодняшний день, которую ставит наш президент. Чем больше будет создаваться таких семейных ферм, чем выше будет конкурентоспособность местной продукции, тем чаще люди будут выбирать продукты и товары, произведенные и выращенные в своем регионе свое!" — отметил вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Кстати, только для предоставления грантов по направлению "Семейная ферма" в 2024 г. в регионе предусмотрено 99,4 млн рублей.

"Гранты — это действенный инструмент господдержки, причем работают они точечно, а задачи решают комплексные. Главная из которых — поддержка семей, которые работают на селе, что в Год семьи особенно важно", — подчеркнул координатор партпроекта "Выбирай свое" в Самарской области Александр Живайкин.

Поддержка сельского хозяйства и работников АПК — неотъемлемая часть стратегии развития Самарской области и народной программы партии.