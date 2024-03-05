Депутат Роман Балтер поблагодарил за помощь в организации спортивных соревнований волонтеров "Единой России"

Более сотни спортивных турниров и соревнований помогли организовать и провести в самарском регионе волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии". Поздравил прекрасную половину организаторской спортивной команды партии накануне Международного женского дня координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутат фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Роман Балтер.

Он отметил, что молодежная политика - безусловный приоритет для государства, и все, кто сейчас в этом зале - и есть будущее нашего региона и страны.

С депутатом ребята обсудили работу самарской делегации на Всемирном фестивале молодежи, проведение в России турнира по фиджитал-спорту, скорый старт областной просветительской акции "За родное! За свое!", выставку "Россия" на ВДНХ, где уже побывали многие самарцы.

"Хочу, чтобы вы гордились своей страной, были патриотами родного края. Если мы с вами сможем начать это делать - гордиться своей страной, гордиться своей областью, гордиться своим городом, своим районом, тем домом, в котором вы живете, и радоваться этому, - то тогда у ваших детей будет светлое, счастливое будущее", - подчеркнул координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Напомним, в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" в Самарской области проводятся массовые спортивные мероприятия регионального и городского уровня. Визитной карточкой проекта в Самарской области стали соревнования среди родительских школьных команд "Высший класс", в которых приняли участие более 10 тыс. человек. Проводятся состязания в рамках школьных лиг и спортивных детских клубов по различным видам спорта, оказывается информационная и организационная поддержка региональным спортивным федерациям и секциям.