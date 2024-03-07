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"Единая Россия" поздравит женщин с 8 марта по всей стране

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" и "Молодая Гвардия" организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. "Единая Россия" здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие", — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция "Твоя весна". Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки "Героини тыла", посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, "Единая Россия" проводит "Неделю женского здоровья" — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона "Сила России".

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

"Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР", — рассказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

"Торты с праздничной партийной символикой, весенние букеты и теплые, сердечные слова благодарности получат медсестры и врачи Самарского областного военного госпиталя № 426 Министерства обороны РФ и Самарского областного госпиталя ветеранов войн. На плечах этих хрупких женщин — лечение, уход и восстановление наших военнослужащих, участников СВО, ветеранов Великой Отечественной.

Традиционно депутаты фракции "Единая Россия", партийный актив и волонтеры в местных отделениях партии и по своим округам поздравляют участниц ВОВ и вдов ветеранов, тружениц тыла и жительниц блокадного Ленинграда. Особое внимание в этот день — женщинам — старейшим членам партии.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах региона активисты "Молодой гвардии" планируют провести флешмобы с поздравлениями жительниц своих населённых пунктов на главных улицах города для создания хорошего, позитивного настроя.

Специальным подарком для жен и мам участников СВО, старших по домам и девушек-волонтеров станут билеты на ледовое представление "Величие женщин — величие России!" с участием чемпионов России и Европы по фигурному катанию, команд синхронного катания на коньках и творческих коллективов Самарской области в самарском Ледовом дворце", — рассказал Антон Родионов, заместитель руководителя РИК, руководитель Штаба "Молодой Гвардии Единой России" в регионе.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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