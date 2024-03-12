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В Самаре прошел митинг-концерт "Вместе — За Россию!"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 марта митинг-концерт сторонников "Единой России" прошел в 89 регионах страны. Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции приняли председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, общественники, волонтеры, ветераны СВО, творческие коллективы.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В Волгограде 80 лет назад произошла Сталинградская битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. На митинге-концерте "Единой России" "Вместе! За Россию!" в Волгограде Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас наша страна дает отпор новым фашистам и ей нужна консолидация — внутри партии.

"Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За победу! За Россию!" — сказал Дмитрий Медведев.

В Самаре активисты собрались на площади Славы. Со сцены звучали патриотические песни, а лидеры общественного мнения высказывали свою позицию.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал гостей и отметил, что подобные концерты сегодня проходят в различных городах России: "На площадях собрались люди, которым не все равно, которым не безразлична судьба нашей страны, чтобы высказать свою позицию. В истории нашего народа так было не раз, когда, сплотившись, мы одерживали главные победы. Так будет и теперь. Каждый на своем рабочем месте — мы приближаем столь желанную победу, и она обязательно будет".

Губернатор напомнил: беспрецедентные по своему масштабу и несправедливости экономические санкции имели своей целью не просто разрушить экономику нашей страны — они были направлены против каждого трудового коллектива.

"Преодолевая все сложности, мы все преодолеем. Мы защитим все, что для нас дорого и свято. И обязательно победим. Я благодарю вас за помощь нашей армии. Народ и армия едины. Это не слова, это не лозунг — это принцип сегодняшней жизни нашей страны и нашего народа. Я благодарю вас за то, что каждый из вас как может помогает нашим бойцам, заботится о семьях военнослужащих", — уверен Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область не раз в истории доказывала, что именно здесь опорный край державы: "Мы не подведем и в этот раз. Мы сделаем все для того, чтобы наша страна свой суверенитет, государственность и свои традиции. А для того, чтобы развитие нашего региона и всей страны продолжилось, важно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор 15, 16, или 17 марта. Это наш вклад в победу: мы проголосуем за нашу родину, за наше величие, за ее славное будущее, за почет и уважение к ветеранам, за заботу обо всех, кто нуждается в нашей помощи. Мы проголосуем за наших детей. Мы сделаем все, чтобы сильная и процветающая Россия, была вовек в мировой истории. Мы увидимся на избирательных участках. Мы объединим свои усилия и, сплотившись, вновь победим".

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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