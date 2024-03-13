"Вместе! За Россию!": "Единая Россия" провела по всей стране митинги-концерты

"Единая Россия" 12 марта организовала по всей стране митинги-концерты "Вместе! За Россию!". Участие в них приняли 200 тысяч жителей. Центральной площадкой стал Волгоград. В амфитеатре на набережной города собрались волонтеры, представители общественных движений, ветераны СВО, их семьи, молодежь.

К участникам обратился председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно.

"Именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках СВО дает отпор новым фашистам. Именно поэтому нам нужна консолидация. Консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии, "Единой России". Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За победу, за Россию!" — сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в эти дни отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Решение Президента, которое он принял в 2014 году, объединило всех — вне зависимости от возраста и политических взглядов.

"С тех пор страна стала больше. И сегодня перед Россией стоят новые вызовы. Решается судьба нашей страны. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. В единстве — наша сила. Так было всегда. И только так мы победим и сейчас", — уверен Андрей Турчак.

Через телемосты к митингу-концерту подключился из Севастополя глава Народного Совета ДНР ("Единая Россия"), Герой ДНР Артём Жога. Из Барнаула — главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Также видеообращение направил Владимир Машков, Народный артист России, художественный руководитель столичного театра Олега Табакова. Он подчеркнул, что главный способ показать единство и сплоченность в ответ на попытки Запада развалить Россию — участие в выборах.

"Сегодня наша страна вновь сражается за свое будущее. И мы точно знаем — Победа будет за нами. Мы слушали Послание Президента, это было Послание для людей. Мы услышали главное — Россия знает, куда идти, с кем нам по пути и что надо сделать для того, чтобы добиться своих целей. И для этого у нас есть все: ресурсы, желание. А главное — воля идти до конца, несмотря на все препятствия", — сказал Владимир Машков.

На митинге выступил известный рэп-исполнитель ST с песней "Дай ему сил" и другими композициями, группа Декабрь с песней "Мы не оставим города свои", ансамбль 8-й армии "Новороссия" из ЛНР и его руководитель, участник СВО Роман Разум с песней "Нас миллионы Русских".

В Самаре митинг прошел на площади Славы. Участие в концерте приняли известные самарские творческие коллективы и исполнители: эстрадный вокальный коллектив из Волжского района группа "Музыкальный центр Автоклуб", певцы Зоя Воловикова и Андрей Сорокин, группы "Vместе!" и "Утро".

Участников и гостей митинга-концерта приветствовал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что жители России хранят историю, традиции, историческую правду о подвиге нашего народа: "Мы с вами вместе движемся вперёд к процветанию и величию нашей великой Родины — России. Преодолевая все сложности, мы всё преодолеем. Мы защитим всё, что для нас дорого и свято. И обязательно победим!"

Дмитрий Азаров обратился к участникам митинга, среди которых были не только сторонники партии, но и волонтёры "Единой России", активисты "Молодой Гвардии", которые выезжали на Донбасс, помогали в военных госпиталях, работали в гуманитарных центрах партии в новых регионах, помогали и помогают в сборе гуманитарной помощи.

"Я благодарю вас за помощь нашей армии. Народ и армия едины. Это не слова, это не лозунг — это принцип сегодняшней жизни нашей страны и нашего народа. Я благодарю вас за то, что каждый из вас как может помогает нашим бойцам, заботится о семьях военнослужащих", — подчеркнул секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

Митинги-концерты, которые "Единая Россия" провела 12 марта в регионах, собрали более 200 тысяч человек.