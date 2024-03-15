Самарцы голосуют на выборах семьями

Три дня, 15, 16 и 17 марта, в России проходит трехдневное голосование по выборам президента страны.

Вместе с матерью пришел на избирательный участок губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров. Свой гражданский долг глава региона традиционно выполнил на избирательном участке, расположенном в самарской школе № 132 им. Героя Советского Союза Г. П. Губанова, где он сам когда-то учился.

Дмитрий Азаров подчеркнул: гражданская активность важна всегда, но сейчас, в особый период развития страны, особенно важно проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию, за будущее для своей семьи, для следующих поколений.

Свой гражданский долг выполнил заместитель председателя Самарской губернской думы, депутат фракции "Единая Россия" Александр Живайкин. Он проголосовал вместе с женой Еленой.

"В нашей семье голосуют все и всегда. Хорошо помню, как ходил с родителями на избирательный участок, когда был маленьким. Как сам первый раз ставил галочку в бюллетене. Как водил сына первый раз голосовать. Сегодня, кстати, видел на своем участке много молодежи. Вижу, что и молодое поколение понимает, что нам есть чем дорожить, и потому голосует за свое будущее и будущее своих детей", -рассказал вице-спикер губернской думы Александр Живайкин.

Депутат "Единой России" тольяттинской городской думы Олег Сакеев воспользовался своим избирательным правом. На избирательный участок он пришел с супругой и младшей дочерью.

"Для нас выборы президента — особое событие! Возможность поучаствовать в жизни страны, а значит, и внести свой вклад в будущее. Когда мы голосуем всей семьей, мы поддерживаем идею активного гражданского участия и показываем нашим детям, что мы заботимся о будущем наших близких и стремимся к лучшему для нашего общества", — отметил парламентарий.

Глава Отрадного, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Мецкер считает участие в выборах гражданским долгом. На избирательный участок по традиции пришел вместе с супругой.

"Был рад встретить многих знакомых. Отметил доброжелательную атмосферу и позитивный настрой у членов комиссии и наблюдателей. Призываю всех земляков обязательно принять участие в голосовании и сделать важнейший выбор, который определит вектор развития нашей родины", — обратился к землякам секретарь местного отделения партии.

Всей семьей на участок для голосования пришла депутат Самарской губернской думы, директор гимназии № 3 Светлана Ильина.

Самарская область присоединилась к участию в акции "Всей семьей — на выборы!" Акция стартует с 15 марта и продлится до 17 марта. Для участия в акции надо выложить пост в социальной сети "ВКонтакте" или "Одноклассники", как дружно голосует ваша семья. Посты с фото сопровождаются хэштегами: #ВсейСемьей63 #Регион63Голосует #ВсейСемьей.

Избирательные участки в Самарской области работают 15, 16 и 17 марта, с 8:00 до 20:00. Любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. При себе необходимо иметь паспорт.