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Самарцы голосуют на выборах семьями

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Три дня, 15, 16 и 17 марта, в России проходит трехдневное голосование по выборам президента страны.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Вместе с матерью пришел на избирательный участок губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров. Свой гражданский долг глава региона традиционно выполнил на избирательном участке, расположенном в самарской школе № 132 им. Героя Советского Союза Г. П. Губанова, где он сам когда-то учился.

Дмитрий Азаров подчеркнул: гражданская активность важна всегда, но сейчас, в особый период развития страны, особенно важно проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию, за будущее для своей семьи, для следующих поколений.

Свой гражданский долг выполнил заместитель председателя Самарской губернской думы, депутат фракции "Единая Россия" Александр Живайкин. Он проголосовал вместе с женой Еленой.

"В нашей семье голосуют все и всегда. Хорошо помню, как ходил с родителями на избирательный участок, когда был маленьким. Как сам первый раз ставил галочку в бюллетене. Как водил сына первый раз голосовать. Сегодня, кстати, видел на своем участке много молодежи. Вижу, что и молодое поколение понимает, что нам есть чем дорожить, и потому голосует за свое будущее и будущее своих детей", -рассказал вице-спикер губернской думы Александр Живайкин.

Депутат "Единой России" тольяттинской городской думы Олег Сакеев воспользовался своим избирательным правом. На избирательный участок он пришел с супругой и младшей дочерью.

"Для нас выборы президента — особое событие! Возможность поучаствовать в жизни страны, а значит, и внести свой вклад в будущее. Когда мы голосуем всей семьей, мы поддерживаем идею активного гражданского участия и показываем нашим детям, что мы заботимся о будущем наших близких и стремимся к лучшему для нашего общества", — отметил парламентарий.

Глава Отрадного, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Мецкер считает участие в выборах гражданским долгом. На избирательный участок по традиции пришел вместе с супругой.

"Был рад встретить многих знакомых. Отметил доброжелательную атмосферу и позитивный настрой у членов комиссии и наблюдателей. Призываю всех земляков обязательно принять участие в голосовании и сделать важнейший выбор, который определит вектор развития нашей родины", — обратился к землякам секретарь местного отделения партии.

Всей семьей на участок для голосования пришла депутат Самарской губернской думы, директор гимназии № 3 Светлана Ильина.

Самарская область присоединилась к участию в акции "Всей семьей — на выборы!" Акция стартует с 15 марта и продлится до 17 марта. Для участия в акции надо выложить пост в социальной сети "ВКонтакте" или "Одноклассники", как дружно голосует ваша семья. Посты с фото сопровождаются хэштегами: #ВсейСемьей63 #Регион63Голосует  #ВсейСемьей.

Избирательные участки в Самарской области работают 15, 16 и 17 марта, с 8:00 до 20:00. Любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. При себе необходимо иметь паспорт.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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