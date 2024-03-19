Сбер открыл регистрацию на Зеленый марафон-2024 в городах России

В Москве на забег можно зарегистрироваться до 30 апреля, в остальных городах - до 26 мая.
Стартовала регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера, который состоится 1 июня - в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны - на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега.
В Москве регистрация на Зеленый марафон для взрослых - платная, стоимость зависит от дистанции (дети до 14 лет бегут бесплатно). В других регионах страны участие в забеге и регистрация бесплатны. В Москве регистрация продлится до 30 апреля включительно, в остальных регионах - до 26 мая.
По традиции, Зеленый марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, участники марафона могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.
В Москве старт и финиш состоятся на Васильевском спуске. Предусмотрен самый широкий спектр дистанций: забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета.
В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию - 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, например, инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.
Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные события для всей семьи.
"Зеленый Марафон в этом году пройдет уже в 11-й раз, и его действительно с нетерпением ждут жители страны. Потому что за это время забег, участвовать в котором может каждый независимо от уровня подготовки, превратился в настоящий праздник для всей семьи с различными развлекательными мероприятиями на любой вкус и возраст. Всего за 10 лет в нашем марафоне приняло участие более одного миллиона человек, и в этом году забег станет одним из самых массовых мероприятий страны. При этом есть город, который в 2024 году примет у себя Зеленый Марафон впервые, - Новый Уренгой. Мы рады расширению географии, значит, все большему числу людей становится близка наша спортивно-благотворительная идея. Я приглашаю всех - бегунов-любителей и профессионалов, детей и родителей, а также болельщиков - принять участие в Зеленом Марафоне и по-спортивному отметить День защиты детей", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Первый Зеленый марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тыс. человек, еще 20 тыс. пришли их поддержать.
В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Благодаря Зеленому марафону удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции "Мир открытых возможностей", а 16,4 млн - на высадку деревьев по всей стране.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.