Сбер открыл регистрацию на Зеленый марафон-2024 в городах России

В Москве на забег можно зарегистрироваться до 30 апреля, в остальных городах - до 26 мая.

Стартовала регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера, который состоится 1 июня - в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны - на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега.

В Москве регистрация на Зеленый марафон для взрослых - платная, стоимость зависит от дистанции (дети до 14 лет бегут бесплатно). В других регионах страны участие в забеге и регистрация бесплатны. В Москве регистрация продлится до 30 апреля включительно, в остальных регионах - до 26 мая.

По традиции, Зеленый марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, участники марафона могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В Москве старт и финиш состоятся на Васильевском спуске. Предусмотрен самый широкий спектр дистанций: забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета.

В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию - 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, например, инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.

Зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные события для всей семьи.

"Зеленый Марафон в этом году пройдет уже в 11-й раз, и его действительно с нетерпением ждут жители страны. Потому что за это время забег, участвовать в котором может каждый независимо от уровня подготовки, превратился в настоящий праздник для всей семьи с различными развлекательными мероприятиями на любой вкус и возраст. Всего за 10 лет в нашем марафоне приняло участие более одного миллиона человек, и в этом году забег станет одним из самых массовых мероприятий страны. При этом есть город, который в 2024 году примет у себя Зеленый Марафон впервые, - Новый Уренгой. Мы рады расширению географии, значит, все большему числу людей становится близка наша спортивно-благотворительная идея. Я приглашаю всех - бегунов-любителей и профессионалов, детей и родителей, а также болельщиков - принять участие в Зеленом Марафоне и по-спортивному отметить День защиты детей", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Первый Зеленый марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тыс. человек, еще 20 тыс. пришли их поддержать.

В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Благодаря Зеленому марафону удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции "Мир открытых возможностей", а 16,4 млн - на высадку деревьев по всей стране.