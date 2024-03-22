Рабочая группа по СВО в очередном докладе президенту предложила упростить для военнослужащих оформление ряда документов

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту. В нем отражены предложения по новым дополнительным мерам поддержки участников спецоперации и их семей. А также рекомендации по повышению эффективности работы предприятий ВПК, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В частности, предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте", — отметил он.

Предлагается также наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Сейчас они лишены такой возможности до выполнения всех предусмотренных контрактом работ, пояснил Андрей Турчак.

Блок предложений в докладе направлен на поддержку бывших ополченцев и сотрудников органов внутренних дел ДНР и ЛНР.

"Проведенный группой мониторинг выявил ряд вопросов, которые требуют решения. В частности, сегодня сотрудники ОВД, которые переехали в другие регионы России, приступают к службе без сохранения имевшихся ранее званий. И как следствие — без причитающихся за выслугу выплат и льгот", — сообщил секретарь Генсовета.

Военнослужащие, которые решили продолжить службу в ВС РФ после увольнения или выхода на пенсию в этих регионах, сталкиваются с аналогичными ситуациями, подчеркнул Андрей Турчак. Кроме того, периоды военной службы в структурах ДНР и ЛНР сейчас не учитываются при предоставлении льгот на приобретение жилья.

"Предлагаем Правительству вместе с Госдумой и Совфедом принять необходимые правовые изменения, которые позволят учитывать такую службу и сохранять звания и в дальнейшем получать положенные по закону льготы. Помимо этого, предлагаем законодательно урегулировать ситуации, когда сотрудники силовых ведомств, например, Росгвардии, имеют преимущественное право на жилищную выплату, если в их семье есть ребенок-инвалид, а их коллеги в статусе военнослужащих — нет", — пояснил он.

Также Андрей Турчак доложил Президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений. В частности, принят федеральный закон об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону СВО. Внесен законопроект, предусматривающий одновременное получение пенсий по инвалидности и по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства, родители которых погибли в СВО.

"Внесены поправки, гарантирующие сохранение прав на арктические и дальневосточные гектары за участниками СВО до их возвращения с фронта. На заключение Правительства направлен законопроект о понижении страховых взносов на обязательное соцстрахование для работающих инвалидов боевых действий", — заключил он.

Член рабочей группы, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев рассказал, что в Думе единогласно поддержали проект федерального закона об отмене госпошлины за регистрацию транспорта и техники, переданных в новые регионы и для нужд СВО в третьем, окончательном чтении. Законопроект был инициирован и разработан депутатом совместно с членами рабочей группы по вопросам СВО.

"Сейчас при перерегистрации, установке транзитных знаков организации вынуждены уплачивать госпошлину, затрачивая на это немалые финансы. Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые безвозмездно передаются организации для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. Отмена пошлины не только упростит процесс регистрации, и соответственно, ускорит передачу транспортного средства, но и позволит направить высвободившиеся ресурсы на оказание помощи фронту", -отметил Гутенев.

Напомним, Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.

Кроме того, предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, сохранены срочные трудовые договоры для мобилизованных и добровольцев, преимущество при поступлении на муниципальную или госслужбу; предприниматели, трудоустраивающие ветеранов, теперь получают статус социальных и связанные с этим льготы; обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы участников СВО и их детей, вне зависимости от оценок в аттестате.

Ряд законопроектов сейчас находится на рассмотрении Госдумы. По нескольким — идет согласование с Правительством и обсуждение с фондом "Защитники Отечества".