16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые рекорды: нефтяники Новокуйбышевска приняли участие в Корпоративных соревнованиях "Роснефть ГТО" В Тольятти проходит лыжный марафон RUSSIALOPPET Новый бассейн в Куйбышевском районе откроется весной Лыжники Новокуйбышевского НПЗ взяли призовые места на "Лыжне Роснефти" в Тюмени В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2024"

Массовый спорт Спорт

Группа ВТБ: 40% жителей ПФО регулярно занимаются спортом

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным совместного опроса ВТБ и банка "Открытие", 40% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. 68% из них предпочитают тренироваться дома.

Среди опрошенных 9% занимаются физической активностью ежедневно, 22% — 2-3 раза в неделю, 9% — не реже, чем раз в неделю. Еще 23% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Более трети участников опроса не занимаются физкультурой.

68% жителей Приволжья тренируются дома, а 19% ходят в фитнес-клуб. Используют тренажеры в парках или около дома 17% респондентов, еще 16% посещают бассейн, а 13% проводят занятия на стадионе.

Круглый год ведут спортивный образ жизни 43% участников опроса. 29% респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 17% — зиму. Весной готовы тренироваться 16%, осенью — только 10%.

Самым популярным спортивным направлением у жителей ПФО является фитнес и общая физкультура — так ответили 38% респондентов. В топ-5 также вошли походы — 28%, 26% набрал велоспорт, силовые тренировки выбрали 24% жителей округа и 22% — плавание. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают 17% участников опроса, а танцы — 11% респондентов.

Примечательно, что спортивные предпочтения могут варьироваться в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге плавание является вторым по популярности видом спорта после фитнеса и общих занятий физкультурой. В Поволжье это место занимают туристические походы, а в Центральной России — велосипедные прогулки.

Большинство участников опроса — 64% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Четверть жителей Приволжья тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% респондентов платят от 3 до 5 тысяч, 3% — свыше 5 тысяч. Самую большую сумму, что вполне ожидаемо, готовы заплатить за тренировки москвичи — 15%, тогда как в других городах таких желающих почти нет.

Почти треть (27%) респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 40% указали на ее среднее состояние, 13% — назвали плохой. 20% затруднились с оценкой. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить — 32%).

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 13–22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31