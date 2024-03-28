Группа ВТБ: 40% жителей ПФО регулярно занимаются спортом

По данным совместного опроса ВТБ и банка "Открытие", 40% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. 68% из них предпочитают тренироваться дома.

Среди опрошенных 9% занимаются физической активностью ежедневно, 22% — 2-3 раза в неделю, 9% — не реже, чем раз в неделю. Еще 23% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Более трети участников опроса не занимаются физкультурой.

68% жителей Приволжья тренируются дома, а 19% ходят в фитнес-клуб. Используют тренажеры в парках или около дома 17% респондентов, еще 16% посещают бассейн, а 13% проводят занятия на стадионе.

Круглый год ведут спортивный образ жизни 43% участников опроса. 29% респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 17% — зиму. Весной готовы тренироваться 16%, осенью — только 10%.

Самым популярным спортивным направлением у жителей ПФО является фитнес и общая физкультура — так ответили 38% респондентов. В топ-5 также вошли походы — 28%, 26% набрал велоспорт, силовые тренировки выбрали 24% жителей округа и 22% — плавание. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают 17% участников опроса, а танцы — 11% респондентов.

Примечательно, что спортивные предпочтения могут варьироваться в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге плавание является вторым по популярности видом спорта после фитнеса и общих занятий физкультурой. В Поволжье это место занимают туристические походы, а в Центральной России — велосипедные прогулки.

Большинство участников опроса — 64% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Четверть жителей Приволжья тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% респондентов платят от 3 до 5 тысяч, 3% — свыше 5 тысяч. Самую большую сумму, что вполне ожидаемо, готовы заплатить за тренировки москвичи — 15%, тогда как в других городах таких желающих почти нет.

Почти треть (27%) респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 40% указали на ее среднее состояние, 13% — назвали плохой. 20% затруднились с оценкой. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить — 32%).

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 13–22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.