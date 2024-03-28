Группа ВТБ: 40% жителей ПФО регулярно занимаются спортом

По данным совместного опроса ВТБ и банка "Открытие", 40% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. 68% из них предпочитают тренироваться дома.
Среди опрошенных 9% занимаются физической активностью ежедневно, 22% — 2-3 раза в неделю, 9% — не реже, чем раз в неделю. Еще 23% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Более трети участников опроса не занимаются физкультурой.
68% жителей Приволжья тренируются дома, а 19% ходят в фитнес-клуб. Используют тренажеры в парках или около дома 17% респондентов, еще 16% посещают бассейн, а 13% проводят занятия на стадионе.
Круглый год ведут спортивный образ жизни 43% участников опроса. 29% респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 17% — зиму. Весной готовы тренироваться 16%, осенью — только 10%.
Самым популярным спортивным направлением у жителей ПФО является фитнес и общая физкультура — так ответили 38% респондентов. В топ-5 также вошли походы — 28%, 26% набрал велоспорт, силовые тренировки выбрали 24% жителей округа и 22% — плавание. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают 17% участников опроса, а танцы — 11% респондентов.
Примечательно, что спортивные предпочтения могут варьироваться в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге плавание является вторым по популярности видом спорта после фитнеса и общих занятий физкультурой. В Поволжье это место занимают туристические походы, а в Центральной России — велосипедные прогулки.
Большинство участников опроса — 64% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Четверть жителей Приволжья тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% респондентов платят от 3 до 5 тысяч, 3% — свыше 5 тысяч. Самую большую сумму, что вполне ожидаемо, готовы заплатить за тренировки москвичи — 15%, тогда как в других городах таких желающих почти нет.
Почти треть (27%) респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 40% указали на ее среднее состояние, 13% — назвали плохой. 20% затруднились с оценкой. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить — 32%).
*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 13–22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.