В Тольятти пройдет Спартакиада Специальной олимпиады Самарской области

Уже третий год на территории Самарской области реализуется проект "Инклюзивный спорт для всех". За это время в регионе участниками проекта стали более 1500 юнифайд-спортсменов и 25 объединенных школ, на базе которых проводятся спортивные тренировки по различным видам спорта.

"Инклюзивный спорт для всех" — это всероссийский проект Специальной Олимпиады России и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект способствует развитию в России инклюзии и социализации людей с особенностями интеллектуального развития, обучению специалистов для этой работы. В настоящее время он охватывает 15 регионов России: республики Дагестан, Татарстан, Карелия и Башкортостан, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский край, Ивановскую, Костромскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Ростовскую области, города Москва, Санкт-Петербург.

В Самарской области серьезное внимание уделяется развитию адаптивного спорта для людей с ОВЗ. Как отмечает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" Самарской области, председатель регионального отделения Самарской региональной общественной благотворительной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова, поддержка губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона позволяет с каждым годом все больше людей с ограничениями здоровья вовлекать в активные занятия физической культурой и адаптивным спортом, создавать условия для проведения таких занятий.

Уже в ближайшее время Тольятти станет центром инклюзивного спорта. 5–7 апреля на базе легкоатлетического манежа будет проводиться Спартакиада Специальной олимпиады Самарской области. Соревнования пройдут по легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, пауэрлифтингу, бочче, адаптивному тхэквондо, художественной гимнастике и инклюзивной художественной гимнастике для лиц с интеллектуальными нарушениями.

Церемония открытия Спартакиады состоится 5 апреля, в 11:00.

"Спорт — это один из немногих, если не единственный вид деятельности, где инвалиды с ментальными нарушениями могут реализовать себя, повышая свои физические возможности, включаться в общественную деятельность. Благодаря участию в соревнованиях, укрепляются семьи, имеющие детей с умственной отсталостью, путем внесения новой атмосферы признания талантов, гордостью за спортсмена, поддержки среди близких и друзей, что, несомненно, особенно актуально в Год семьи, который объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2024 году!" — говорит председатель регионального отделения Самарской общественной организации "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова.

Проект "Инклюзивный спорт для всех" был одним и участников форума "Сильные идеи для нового времени". В этом году свыше 1400 проектов подали жители Самарской области на форум. По количеству подданных идей регион занял четвертое место. 32 идеи от Самарской области вошли в федеральный топ-1000 "Сильные идеи для нового времени". Для поддержки авторов проектов по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, который входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", создан "Навигатор сильных идей". На этой площадке разработчики могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию.