В Тольятти пройдет Спартакиада Специальной олимпиады Самарской области

Уже третий год на территории Самарской области реализуется проект "Инклюзивный спорт для всех". За это время в регионе участниками проекта стали более 1500 юнифайд-спортсменов и 25 объединенных школ, на базе которых проводятся спортивные тренировки по различным видам спорта.
"Инклюзивный спорт для всех" — это всероссийский проект Специальной Олимпиады России и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект способствует развитию в России инклюзии и социализации людей с особенностями интеллектуального развития, обучению специалистов для этой работы. В настоящее время он охватывает 15 регионов России: республики Дагестан, Татарстан, Карелия и Башкортостан, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский край, Ивановскую, Костромскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Ростовскую области, города Москва, Санкт-Петербург.
В Самарской области серьезное внимание уделяется развитию адаптивного спорта для людей с ОВЗ. Как отмечает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" Самарской области, председатель регионального отделения Самарской региональной общественной благотворительной организации инвалидов с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова, поддержка губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона позволяет с каждым годом все больше людей с ограничениями здоровья вовлекать в активные занятия физической культурой и адаптивным спортом, создавать условия для проведения таких занятий.
Уже в ближайшее время Тольятти станет центром инклюзивного спорта. 5–7 апреля на базе легкоатлетического манежа будет проводиться Спартакиада Специальной олимпиады Самарской области. Соревнования пройдут по легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, пауэрлифтингу, бочче, адаптивному тхэквондо, художественной гимнастике и инклюзивной художественной гимнастике для лиц с интеллектуальными нарушениями.
Церемония открытия Спартакиады состоится 5 апреля, в 11:00.
"Спорт — это один из немногих, если не единственный вид деятельности, где инвалиды с ментальными нарушениями могут реализовать себя, повышая свои физические возможности, включаться в общественную деятельность. Благодаря участию в соревнованиях, укрепляются семьи, имеющие детей с умственной отсталостью, путем внесения новой атмосферы признания талантов, гордостью за спортсмена, поддержки среди близких и друзей, что, несомненно, особенно актуально в Год семьи, который объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2024 году!" — говорит председатель регионального отделения Самарской общественной организации "Специальная Олимпиада Самарской области" Елена Маркелова.
Проект "Инклюзивный спорт для всех" был одним и участников форума "Сильные идеи для нового времени". В этом году свыше 1400 проектов подали жители Самарской области на форум. По количеству подданных идей регион занял четвертое место. 32 идеи от Самарской области вошли в федеральный топ-1000 "Сильные идеи для нового времени". Для поддержки авторов проектов по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, который входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", создан "Навигатор сильных идей". На этой площадке разработчики могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.