Нацпроект "Экономика данных" улучшит качество жизни

В начале сентября 2023 года президент России Владимир Путин поручил утвердить новый национальный проект, который будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации в стране — "Экономика данных". Он позволит перевести экономику, социальную сферу, органы власти на новые принципы работы. То есть внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, онлайн-образовании, госуслугах, промышленности и ЖКХ, развитии транспорта, связи и интернета.

По плану в НП "Экономика данных" войдут 10 федеральных проектов: "Цифровая инфраструктура", "Искусственный интеллект", "Цифровые платформы в госуправлении", "Системы и сети передачи данных", "Кадры", "Инфраструктура вычислений и облачных сервисов", "Оте­чественные решения в сфере ИT", "Развитие квантовых технологий", "Кибербезопасность" и "Наука".

На реализацию нацпроекта "Экономика данных" потребуется более 1,5 трлн рублей.

Инициативы по новому национальному проекту "Экономика данных" находятся в проработке, а финальный вариант будет готов летом 2024 года. Однако векторы проекта уже известны.

В каких направлениях будет вестись работа?

Сбор данных.

Развитие применения высокочувствительных датчиков.

Передача данных и развитие систем связи.

Создание возможностей для передачи информации без задержек.

Хранение данных.

Развитие отечественных облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей собственного производства.

Безопасность данных.

Работа над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования.

Стандарты и протоколы работы с данными.

Обеспечение безопасности и надежной обработки и хранения данных. В том числе с применением технологий квантовой криптографии.

Обработка и анализ данных, репозитории открытого кода.

Анализ данных с помощью ИИ на базе российского ПО.

Что будет сделано в 2024 году?

В 2024 году планируется принятие федерального закона, который обеспечит безопасный доступ к обезличенным данным граждан.

Ведутся работы по макетированию на базе АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Макет уже разработан как для выявления закономерностей обезличенных персональных данных, так и для гарантированного обезличивания данных.

Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных.

Кроме того, в планах — продолжение проекта "Мультисканер", в результате которого будет построена государственная система противодействия вредоносному ПО. Каждый с помощью новой платформы сможет проверить подозрительный код на вредоносность.

Что даст нацпроект

Внедрение нового национального проекта "Экономика данных" позволит к 2030 году повысить доход российских отраслей до 6%, а скорость работы государственных сервисов — на четверть.

До 2030 года будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано две тысячи инновационных решений и продуктов, а также подготовлено 850 000 специалистов по высоким технологиям. Скорость работы государственных сервисов вырастет на 25%.

Люди смогут быстро и качественно получать государственные услуги "буквально в одно касание".

Повысится сохранность и безопасность личных данных жителей, а доверие к цифровым технологиям возрастет.

Новый проект способствует росту экономики и развитию социальной сферы. Он улучшит качество работы органов власти и, самое главное, — качество жизни граждан.