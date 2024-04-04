Нацпроект "Экономика данных" улучшит качество жизни

В начале сентября 2023 года президент России Владимир Путин поручил утвердить новый национальный проект, который будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации в стране — "Экономика данных". Он позволит перевести экономику, социальную сферу, органы власти на новые принципы работы. То есть внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, онлайн-образовании, госуслугах, промышленности и ЖКХ, развитии транспорта, связи и интернета.
По плану в НП "Экономика данных" войдут 10 федеральных проектов: "Цифровая инфраструктура", "Искусственный интеллект", "Цифровые платформы в госуправлении", "Системы и сети передачи данных", "Кадры", "Инфраструктура вычислений и облачных сервисов", "Отечественные решения в сфере ИT", "Развитие квантовых технологий", "Кибербезопасность" и "Наука".
На реализацию нацпроекта "Экономика данных" потребуется более 1,5 трлн рублей.
Инициативы по новому национальному проекту "Экономика данных" находятся в проработке, а финальный вариант будет готов летом 2024 года. Однако векторы проекта уже известны.
В каких направлениях будет вестись работа?
Сбор данных.
Развитие применения высокочувствительных датчиков.
Передача данных и развитие систем связи.
Создание возможностей для передачи информации без задержек.
Хранение данных.
Развитие отечественных облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей собственного производства.
Безопасность данных.
Работа над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования.
Стандарты и протоколы работы с данными.
Обеспечение безопасности и надежной обработки и хранения данных. В том числе с применением технологий квантовой криптографии.
Обработка и анализ данных, репозитории открытого кода.
Анализ данных с помощью ИИ на базе российского ПО.
Что будет сделано в 2024 году?
- В 2024 году планируется принятие федерального закона, который обеспечит безопасный доступ к обезличенным данным граждан.
- Ведутся работы по макетированию на базе АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Макет уже разработан как для выявления закономерностей обезличенных персональных данных, так и для гарантированного обезличивания данных.
- Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных.
- Кроме того, в планах — продолжение проекта "Мультисканер", в результате которого будет построена государственная система противодействия вредоносному ПО. Каждый с помощью новой платформы сможет проверить подозрительный код на вредоносность.
Что даст нацпроект
- Внедрение нового национального проекта "Экономика данных" позволит к 2030 году повысить доход российских отраслей до 6%, а скорость работы государственных сервисов — на четверть.
- До 2030 года будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано две тысячи инновационных решений и продуктов, а также подготовлено 850 000 специалистов по высоким технологиям. Скорость работы государственных сервисов вырастет на 25%.
- Люди смогут быстро и качественно получать государственные услуги "буквально в одно касание".
- Повысится сохранность и безопасность личных данных жителей, а доверие к цифровым технологиям возрастет.
Новый проект способствует росту экономики и развитию социальной сферы. Он улучшит качество работы органов власти и, самое главное, — качество жизни граждан.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги