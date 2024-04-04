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ИТ Транспорт и связь

Возможность: ворваться в ИT через "Код будущего"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" можно бесплатно научиться "кодить", создавать сайты и нейросети, программировать роботов. Чтобы стать участником проекта "Код будущего", необходимо подать соответствующую заявку на "Госуслугах". В числе спикеров — Яндекс, 1С, Учи.Дома, Университет Иннополис и другие. Сейчас в каталоге почти 50 курсов. Выбрали для вас самые интересные.

Фото: freepik.com

"Приручи искусственный интеллект на Python"

Длительность: не менее 148 академических часов.

Образовательная программа знакомит с основами программирования на Python, технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

Дрон.VR — Робототехника и БПЛА

в смешанной реальности

Длительность: не менее 148 академических часов.

На курсе слушателей знакомят с азами программирования на C++, робототехникой и устройством БПЛА.

Участники программы узнают, как используют роботов в разных сферах жизни, овладеют простыми программными инструментами управления дронами и получат общее представление об интернете вещей.

Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM

Длительность: не менее 144 академических часов.

На курсе студенты изучают основы графического дизайна.Программа длится год и состоит из четырех модулей с разным уровнем сложности. За время курса студенты познакомятся с теорией дизайна, освоят основные инструменты веб-графики и научатся:

создавать векторные и растровые изображения
в Inkscape и GIMP (или Photoshop);

работать с 3D-графикой в Blender;

верстать сайты на базовом уровне;

создавать прототипы сайтов в Figma.

Моделирование игровых миров на JavaScript

Длительность: не менее 144 академических часов.

На курсе участники знакомятся с основами разработки игр и получают базовые представления о программировании на JavaScript.

Слушатели узнают об основных игровых алгоритмах и игровой логике, о программировании искусственного интеллекта и его использовании в геймдеве.

По окончании курса каждый участник сможет начать писать свои программы на JavaScript, создавать объекты игрового мира и управлять ими, используя современные программные и платформенные решения.

Создание нейронных сетей на Python (начальный)

Длительность: не менее 144 академических часов.

Курс "Создание нейронных сетей на Python (начальный)" предназначен для ребят, которые хотят познакомиться с языком программирования Python и его возможностями по построению нейронных сетей.

Обучение предусматривает много практических занятий, обучающих программированию, упражнения на создание игр и приложений, в том числе с использованием нейронных сетей.

В ходе курса слушатели познакомятся с такими понятиями, как алгоритм, цикл, программа, библиотека и создадут свою нейронную сеть.

Основы веб-разработки

Длительность: не менее 144 академических часов.

Программа предназначена для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей, интересующихся frontend-разработкой.

Обучившиеся по данной программе будут иметь представление о современном мире ИT-технологий и смогут грамотно выбрать свою будущую специализацию.

Курс не требует специальной дополнительной подготовки, достаточно знаний предметной области информатики на начальном уровне.

Язык PHP: создавай свои сайты от идеи до публикации

Длительность: не менее 144 академических часов.

Данный курс ставит целью не просто научить кодить на PHP, но и разрабатывать крутые и полезные продукты.

Слушатели смогут выбрать, для чего будет разрабатываться их сайт. Все что угодно — можно даже собственную соцсеть сделать (ВК, например, писался именно на PHP).

Также есть факультативы по продуктовой разработке и предпринимательству, большое количество "внеКЛАССНЫХ" активностей — конкурсы проектов, киберспортивные фестивали и розыгрыши подарков среди преуспевающих в учебе участников.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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