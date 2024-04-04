Возможность: ворваться в ИT через "Код будущего"

Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" можно бесплатно научиться "кодить", создавать сайты и нейросети, программировать роботов. Чтобы стать участником проекта "Код будущего", необходимо подать соответствующую заявку на "Госуслугах". В числе спикеров — Яндекс, 1С, Учи.Дома, Университет Иннополис и другие. Сейчас в каталоге почти 50 курсов. Выбрали для вас самые интересные.
"Приручи искусственный интеллект на Python"
Длительность: не менее 148 академических часов.
Образовательная программа знакомит с основами программирования на Python, технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.
Дрон.VR — Робототехника и БПЛА
в смешанной реальности
Длительность: не менее 148 академических часов.
На курсе слушателей знакомят с азами программирования на C++, робототехникой и устройством БПЛА.
Участники программы узнают, как используют роботов в разных сферах жизни, овладеют простыми программными инструментами управления дронами и получат общее представление об интернете вещей.
Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM
Длительность: не менее 144 академических часов.
На курсе студенты изучают основы графического дизайна.Программа длится год и состоит из четырех модулей с разным уровнем сложности. За время курса студенты познакомятся с теорией дизайна, освоят основные инструменты веб-графики и научатся:
создавать векторные и растровые изображения
в Inkscape и GIMP (или Photoshop);
работать с 3D-графикой в Blender;
верстать сайты на базовом уровне;
создавать прототипы сайтов в Figma.
Моделирование игровых миров на JavaScript
Длительность: не менее 144 академических часов.
На курсе участники знакомятся с основами разработки игр и получают базовые представления о программировании на JavaScript.
Слушатели узнают об основных игровых алгоритмах и игровой логике, о программировании искусственного интеллекта и его использовании в геймдеве.
По окончании курса каждый участник сможет начать писать свои программы на JavaScript, создавать объекты игрового мира и управлять ими, используя современные программные и платформенные решения.
Создание нейронных сетей на Python (начальный)
Длительность: не менее 144 академических часов.
Курс "Создание нейронных сетей на Python (начальный)" предназначен для ребят, которые хотят познакомиться с языком программирования Python и его возможностями по построению нейронных сетей.
Обучение предусматривает много практических занятий, обучающих программированию, упражнения на создание игр и приложений, в том числе с использованием нейронных сетей.
В ходе курса слушатели познакомятся с такими понятиями, как алгоритм, цикл, программа, библиотека и создадут свою нейронную сеть.
Основы веб-разработки
Длительность: не менее 144 академических часов.
Программа предназначена для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей, интересующихся frontend-разработкой.
Обучившиеся по данной программе будут иметь представление о современном мире ИT-технологий и смогут грамотно выбрать свою будущую специализацию.
Курс не требует специальной дополнительной подготовки, достаточно знаний предметной области информатики на начальном уровне.
Язык PHP: создавай свои сайты от идеи до публикации
Длительность: не менее 144 академических часов.
Данный курс ставит целью не просто научить кодить на PHP, но и разрабатывать крутые и полезные продукты.
Слушатели смогут выбрать, для чего будет разрабатываться их сайт. Все что угодно — можно даже собственную соцсеть сделать (ВК, например, писался именно на PHP).
Также есть факультативы по продуктовой разработке и предпринимательству, большое количество "внеКЛАССНЫХ" активностей — конкурсы проектов, киберспортивные фестивали и розыгрыши подарков среди преуспевающих в учебе участников.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги