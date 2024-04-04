Как "цифра" меняет экономику: новые тренды на рынке

Цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу: увеличивается точность и скорость выполнения работ, уменьшаются расходы. В выигрыше остаются и клиенты. Благодаря новым технологиям им становится удобнее выбирать, покупать и оплачивать товар или услугу. Неудивительно, что рынок активно внедряет инновации. Рассказываем, какие технологии сейчас "в тренде".

Использование ИИ в бизнесе

Предприниматели в России, как и во всем мире, все активнее используют искусственный интеллект в работе. Отрасли, наиболее заинтересованные во внедрении ИИ: финансовый сектор, телекоммуникации, розничная торговля, промышленность и здравоохранение.

Искусственный интеллект помогает бизнесу в решении разных задач: генерирует иллюстрации, описание товаров и статьи, что уменьшает затраты предпринимателя на этапе запуска проекта. Хорошо зарекомендовал себя ИИ и в анализе, обработке данных и автоматизации. Так, с помощью нейросети можно автоматизировать постановку задач. ИИ в силах расписать и запланировать задачу, прикрепив необходимые пояснения и ссылки.

В целом, нейросети позволяют бизнесу увеличить темпы цифровизации в 6-7 раз. Процент использования ИИ в некоторых сферах деятельности достиг 20%, а к 2025 году превысит отметку 50%.

В 2022 году объем рынка ИИ составил 635 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Это объясняется не только растущим интересом предпринимателей к искусственному интеллекту, но и господдержкой. Около 1200 стартапов в сфере ИИ получат субсидии и гранты.

Развитие цифрового рубля

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении правовых норм для цифровой валюты, а августе центральный банк начал ее тестирование.

Каждый электронный рубль представляет собой уникальный код и хранится на платформе под контролем ЦБ. Он во многом напоминает криптовалюту, но между ними есть ряд отличий. Во-первых, российская электронная валюта выпускается только ЦБ РФ, тогда как криптовалюту получают путем сложных математических операций. Во-вторых, ценность цифрового рубля, как и у наличного и безналичного, зависит от государственных резервов и активов. Криптовалюта, в свою очередь, отличается высокой нестабильностью из-за того, что не подкреплена ничем, кроме доверия своих держателей.

Электронный рубль имеет свои преимущества над безналичным. Например, в цифровом виде валюте присваивается токен, а потому транзакции становятся безопаснее, и в случае сбоев информация не потеряется. Также увеличивается скорость финансовых операций. Кроме того, согласно концепту ЦБ РФ, доступ в интернет для сделок с цифровым рублем не понадобится. Однако как это реализуют технически, пока неизвестно.

В правительстве считают, что запуск цифровой валюты позволит Центральному банку лучше контролировать денежную массу в стране. Также есть мнение, что этот шаг стабилизирует экономику, позволит эффективно распределять выплаты при государственной помощи и уменьшит случаи мошенничества.

На данный момент в тестировании цифрового рубля принимают участие около 13 банков. К 2025 году планируется реализовать функцию офлайн-транзакций, а до 2030 цифровой рубль станет доступен всем гражданам.

Новые способы бесконтактной оплаты

В 2022 году на Россию наложили санкции, из-за которых россиян покинули такие популярные сервисы, как Google Pay и Apple Pay. В результате люди потеряли возможность бесконтактно оплачивать покупки. Одним из решений проблемы стала оплата через систему быстрых платежей с помощью QR-кода.

Статический QR-код содержит вшитые реквизиты продавца. Его распечатывают и размещают рядом с кассой. Покупатель может отсканировать QR-код и ввести сумму для оплаты. Динамический QR-код генерируется под определенный платеж. Он выводится на дисплее кассы самообслуживания, смарт-терминале или API. По сравнению с периодом до санкций и их вводом использование QR-кодов в России увеличилось почти в 20 раз.

Оплата через СБП не только удобна покупателям, но и выгодна для бизнеса. Во-первых, комиссия при оплате через QR-код меньше, чем через пластиковые карты, а во-вторых, средства от клиентов поступают мгновенно.

Также набирают популярность у россиян NFC-таблички. Они работают по тому же принципу, что и QR-код, однако для того, чтобы ими воспользоваться, потребуется NFC-чип в смартфоне и специальное приложение "СБПей".

Появились и другие возможности бесконтактно совершать покупки. Одной из них стал сервис "SberPay", который позволяет расплачиваться через NFC с помощью карт Сбербанка. Для карт, использующих платежную систему "Мир", придумали "Mir Pay", для карт c китайской системой — "Union Pay".

Блокчейн в России

В России статус криптовалюты остается неоднозначным. Обменивать, выпускать и инвестировать в криптовалюту — разрешено, а использовать ее как платежное средство — запрещено. Не исключен ее полный запрет на территории РФ.

Несмотря на это, банки создали проект "Мастерчейн", на базе тех же технологий шифрования, что и блокчейн.

"Мастерчейн" предоставляет свои услуги передачи цифровых ценностей не только в финансовой сфере, но и в других областях. Она стала первой в своем роде в России. Чуть позже появились аналоги. Так, свою блокчейн-платформу создал Сбербанк, назвав проект "Лаборатория". Она позволяет создавать клиентские приложения, проводить операции с токенами и использовать смарт-контракты. В будущем банк планирует интегрировать в блокчейн операции с рублем.

Для удобной торговли и передачи цифровых финансовых активов также создали свои блокчейн-платформы "Газпром", "Норильский Никель", "S7".

Так что технологии шифрования в РФ, как и в других странах, продолжают активно развиваться несмотря на ограничения со стороны закона. К 2025 году объем мирового сектора блокчейна-платформ должен возрасти с $3 млн до $39 млн, с учетом участия России.

Ритейл и информационные технологии

Пандемия ускорила развитие онлайн-магазинов. C 2022 года количество заказов возросло на 65%, а доля интернет-ритейла составила 15% от всего объема розничной торговли в России.

С ростом оборотов онлайн-сервисы стали активнее вкладываться в развитие информационных технологий. Так, Wildberries тестирует беспилотные дроны, которые будут доставлять посылки в труднодоступные регионы России. Ожидается, что они смогут пролетать до 300 км при максимальной нагрузке 200 кг. Изучает возможности роботов и "Яндекс". Автономные машины-доставщики компании уже работают в некоторых городах России. Чтобы ускорить процесс распределения грузов на складах, "Яндекс" планирует задействовать роботов-инвентаризаторов.

Некоторые онлайн-магазины используют ИИ для анализа клиентов и построения логистики. Большинство из них также стремится к автоматизации рутинных процессов.