Требуются "айтишники"

Растущая потребность бизнеса в специалистах ИT-сферы ставит перед всем миром важную задачу: найти профессионалов, которые смогли бы освоить инновационные технологии, необходимые для автоматизации производства, а также создать новые. Но хороших специалистов воспитать не просто: это долгий и трудоемкий процесс. Какова сейчас ситуация на рынке труда? Насколько сильна нехватка "цифровых" кадров и как решается эта проблема?

Дефицит кадров в сфере ИT в России

В 2020–2021 гг. Минцифры сообщало о дефиците квалифицированных кадров в ИТ-сфере в размере от 500 тыс. до 1 млн человек в год. В последние два года государство особенно сосредоточилось на том, чтобы обеспечить всеми необходимыми условиями вузы и ссузы для создания конкурентоспособной образовательной площадки по цифровым технологиям. Результаты поддержки отразились на показателях Минцифры: количество специалистов, занятых в ИТ-сфере, выросло на 12%, до 761 тыс. человек.

При этом государство оказывает помощь не только учебным заведениям, но и самим "айтишникам". С марта 2022 года работники "цифры" претендуют на отсрочку от армии, льготную ипотеку, выгодные кредиты и освобождение от уплаты налога на прибыль.

Рынок труда сегодня насыщен вакансиями для программистов (11,1% вакансий по данным сайта HeadHunter), аналитиков (10,4%), системных администраторов (9,9%) и специалистов технической поддержки (9,7%).

Дефицит кадров в сфере ИТ в Самарской области

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в сфере информационных технологий открытыми являются 532 вакансии. Требуются сотрудники по таким специальностям, как программист, инженер, инженер-программист, специалист (оператор контакт-центра), менеджер и другие. Заработная плата работников сферы ИТ варьируется от 16,2 до 400 тыс. рублей.

Меры поддержки развития и продвижения ИТ

Самарцы активно участвуют в развитии и продвижении ИТ. В 2023 году область вошла в топ-5 лучших регионов по уровню развития ИТ. По росту развития софтверной индустрии она оказалась на третьем месте, немного уступив Воронежской и Ростовской.

В апреле 2023 года распоряжением регионального правительства была утверждена программа по популяризации ИТ-специальностей в Самарской области на 2023–2025 годы. Она позволит скоординировать деятельность органов исполнительной власти, вузов и профессиональных образовательных организаций, чтобы привлечь еще больше молодежи в отрасль. Участники программы будут регулировать количество бюджетных мест на ИТ-специальности, вести просветительскую деятельность и организовывать мероприятия, связанные с продвижением цифровых технологий.

Как отмечал глава Минцифры России Максут Шадаев, за последние три года количество бюджетных мест в российских вузах на этих направлениях увеличилось почти в два раза — до 117 тысяч мест с 62 тысяч. В 2023 году более 100 тыс. бюджетных мест выделено на ИТ-специальности в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В Самарской области на 2023-2024 учебный год выделено 12 235 бюджетных мест. Из них 1035 мест — подготовка по направлению "Информатика и вычислительная техника". По данным Минцифры России, в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2024 году количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям увеличится более чем в два раза и достигнет 120 тысяч мест в год. Это позволит большему количеству молодых людей получить востребованную специальность.

Также в 2023 году в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" было организовано обучение более 800 человек по профессиям (специальностям), востребованным в сфере цифровой экономики ("1С Программист", "Графический дизайн", "Графический дизайн с нуля до первых проектов", "Web-программист: с нуля до первых проектов", "UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов" др.).

На этом фоне на территории региона продолжает действовать программа обучения цифровым профессиям, запущенная в 2021 году. Она позволяет получить скидку в размере 50-100% на оплату прохождения курсов для сотрудников бюджетных учреждений и социально незащищенных категорий граждан. Сколько жителей Самарской области приняли в ней участие, неизвестно. Число россиян-участников достигло 64 тыс. человек. Около 60% стали зарабатывать больше, из них половина увеличила доход более чем на 75%. Об этом глава Минцифры России Максут Шадаев доложил Президенту России Владимиру Путину в августе 2023 года.

Мероприятий ИТ-отрасли в регионе тоже появляется все больше. Одним из самых ярких событий в 2023 году стал Всероссийский форум высшего образования и науки "Вектор Самарской Науки". На мероприятии все желающие могли обсудить актуальные темы науки и образования, а также презентовать свои разработки. Также самарцы ежегодно участвуют в областном конкурсе "Молодой ученый". Студенты, аспиранты и молодые кандидаты наук соревнуются друг с другом за гранты (от 50 тыс. рублей) на свои исследования. На конкурс участнику необходимо предоставить научную исследовательскую работу, которая соответствует таким критериям, как новизна, актуальность и практическая значимость.

Промежуточные итоги

За 2023 год и два месяца 2024 года при поддержке службы занятости Самарской области были трудоустроены более 240 человек по профессиям в сфере информационных технологий.

Чего еще ждать в сфере ИТ?

Подготовка, удержание кадров и создание новых рабочих мест — ключевые задачи региональных властей. Поэтому региональная власть оказывает всестороннюю поддержку и способствует созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний. Так, в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал ряд соглашений, которые помимо инвестиций принесут в регион и новые рабочие места, в том числе и для ИТ-специалистов. Благодаря целеустремленности, амбициозности нашего региона, а также высокой скорости адаптации, достойному уровню подготовки ИТ-специалистов и поддержке регионального правительства у Самарской области есть все шансы стать кузницей кадров для всей России.