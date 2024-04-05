Евгений Лысковцев: "Доход ИТ-специалиста может быть высоким, но для этого нужны серьезные компетенции"

Директор самарского филиала компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) Евгений Лысковцев рассказал о том, каких специалистов сейчас ищут работодатели, и что нужно делать новичку, чтобы быстро добиться успеха в отрасли. Могут ли студенты создать стартап на производственной практике? Каким компетенциям необходимо уделить особое внимание? Читайте об этом в интервью.

— Насколько, на ваш взгляд, востребованы на рынке труда специалисты, которые обладают знаниями и навыками в области цифровой экономики?

— Я считаю, что сейчас востребованы все специалисты, в том числе и с навыками в области цифровой экономики. Бурное развитие технологий, интерес к инновациям со стороны государственных компаний и частного бизнеса, необходимость быстро удовлетворять запросы на автоматизацию процессов — все это подпитывает достаточно острый кадровый дефицит.

Нашей компании также требуются новые кадры. НОРБИТ специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления, занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга. В Самаре работает один из крупнейших ресурсных центров НОРБИТ в России. Для реализации проектов производственные департаменты активно увеличивают штат сотрудников в регионе.

— Каких специалистов, на ваш взгляд, сейчас больше всего не хватает на рынке?

— Для нашей компании и филиала актуальны бизнес- и системные аналитики, программисты в самых разных стеках, специалисты по тестированию, то есть все участники проектных команд. Я бы отметил не только и не столько нехватку специалистов, а в большей степени их недостаточно высокую квалификацию.

— В каких подразделениях НОРБИТ могут работать выпускники факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций?

— В основном выпускники приходят к нам на позицию бизнес-аналитиков. Мы хотим сосредоточить усилия и на направлении программирования. 16 и 17 февраля по нашей инициативе состоялись круглые столы в ПГУТИ и Самарском университете, где мы договорились о глубокой интеграции в учебный процесс наших продуктов и экспертов.

— Сложно ли компаниям, в том числе и вашей, отыскать специалиста нужной квалификации на рынке? По каким критериям отбирают сотрудников в НОРБИТ?

— Сложность поиска сотрудников относительна. Мы, к примеру, успешно справляемся с этой задачей. НОРБИТ активно вовлечен в работу с вузами, компания действительно инвестирует в образовательные задачи — эксперты регулярно читают курсы, проводят мастер-классы, воркшопы и лекции по самым востребованным направлениям в ИT. Есть стипендиальные программы, стажировки.

При отборе кандидатов для нас важны и профессио­нальные компетенции, и личностные особенности. В компании есть определенные корпоративные ценности: новаторство, лидерство, открытость, ответственность и единство. Нам важно, чтобы человек им соответствовал и разделял их.

— Меняются ли критерии отбора сотрудников с годами?

— У нас достаточно стабильная матрица компетенций. Те требования, которые мы предъявляли два года назад, актуальны и сегодня. Упрощенное описание для начинающего карьеру специалиста в самой популярной вакансии программиста — базовые хард-навыки C#/JavaScript/SQL, а для аналитика BPMN, ERD. Не всё преподают в вузе. В общем и целом, нужно хорошо учиться, кое-что постигать самостоятельно, приходить на наши дополнительные лекции и программы.

— Как известно, НОРБИТ активно взаимодействует с вузами с целью решения кадровых вопросов. В том числе с ПГУТИ. Как строится это сотрудничество и в чем его преимущество?

— Нужно отметить, что ПГУТИ и его факультет цифровой экономики и массовых коммуникаций стал нашим первым вузом-партнером в регионе.

При взаимодействии с вузами мы предлагаем образовательную интеграцию, добавляем в учебный процесс освоение нужных компетенций, поддерживаем этот процесс нашей экспертизой. Я, например, преподаю. Это позволяет нам со студентами настроиться заранее на одну максимально прямую карьерную траекторию.

— Как строится практика студентов в НОРБИТ? В чем ее особенность и что она дает будущему специалисту?

— Традиционная практика практически бесполезна. У нас она совмещена со стажерской программой. Для тех, кто не проходит на стажировку, но страстно хочет развиваться, есть опыт проектно-ориентированной практики, где ребята фактически создают стартапы. Самый яркий пример — сообщество www.practicat.ru (сам сайт и игра на нем). Это все полностью создали команды из студентов МИР, Самарского университета и ПГУТИ за время практики.

— С какого курса обычно приходят к вам работать студенты? Многие ли остаются потом работать в компании?

— На стажировку берем всех, кто способен уделять необходимое время — 6-8 часов в день. Обычно приходят на третьем-четвертом курсе бакалавриата или из магистратуры.

Тот, кто попал к нам на стажировку, уже является сотрудником, получает заработную плату. Но не все справляются с заданиями, часть уходит. Конечно, мы заинтересованы, чтобы остались все. Однако не у всех подтверждается заявленный уровень навыков.

— Как быстро новички могут добиться карьерных успехов?

— Те, кто прошел стажировку, могут довольно быстро сделать карьеру. Но все очень индивидуально, зависит от желания. НОРБИТ — компания легкого старта, порог вхождения в профессию очень комфортный. Это вам подтвердит любой наш стажер.

— Стимулирует ли к дальнейшему развитию своих сотрудников НОРБИТ после окончания ими университета? Если да, то каким образом?

— Завершение стажировки — это начало большого пути. У каждого сотрудника есть наставник, карьерные встречи и доступ к корпоративному университету для непрерывного обучения. Предложение по развитию у нас значительно превосходит спрос.

— Что вы могли бы посоветовать начинающим специалистам?

— Многие выпускники сегодня считают, что ИТ — это легкие и большие деньги. Назвал бы такой подход коллективным заблуждением плохо подготовленных специалистов, которое транслируется теми, кто в этом ничего не понимает. Доход ИТ-специалиста может быть высоким, но для этого нужны серьезные компетенции. К сожалению, только в вузе такие навыки получить нельзя. Их сейчас можно получить только через опыт работы в компаниях с многолетней проработанной практикой. НОРБИТ одна из них.