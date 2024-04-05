Снежана Филатова: "Теоретическая база ПГУТИ стала крепким фундаментом моей профессиональной деятельности"

Можно ли в Самаре получить специальность, с которой можно уехать покорять Москву? Насколько реально вчерашнему студенту добиться должности в крупной компании? Как помогает базовая подготовка в цифровом вузе Поволжья молодому специалисту стать успешным в профессиональной деятельности? На эти и другие вопросы "Цифре" ответила SEO-специалист компании "ЛУКАРИНВЕСТ" и выпускница ПГУТИ Снежана Филатова.

— В каком году вы закончили обучение в ПГУТИ, на каком факультете получали специальность?

— Я выпустилась в июне 2023 года. Училась на факультете цифровой экономики и массовых коммуникаций по специальности "Реклама и связь с общественностью".

— Чем был обусловлен выбор специальности? И почему вы выбрали именно ПГУТИ?

— Уже в 10 классе я знала, на какую специальность буду поступать. В этом выборе мне помогла семья, ведь они сами активно трудятся в компании, которая работает в отрасли информационных технологий. Близкие считают, что за этим направлением будущее.

Как только я определилась со специальностью, начала активно готовиться к поступлению. Главной сложностью был выбор университета. Самостоятельно решить этот вопрос в 17 лет — тяжело, поэтому здесь меня направляли родители. Впервые попав в коридоры ПГУТИ, почувствовала, что именно на нем я и остановлю свой выбор.

— Какие моменты из студенческой жизни запомнились лучше всего?

— Первый курс и первая сессия — это было страшно. Все казалось незнакомым и непонятным. Первые дни мы с одногруппниками ходили везде вместе, как маленькие котята. Но именно это время я вспоминаю с большим теплом.

Учиться было интересно. Мне нравилось, что мы можем свободно обсуждать с преподавателями разные идеи и мысли. Наши наставники умели выявлять сильные стороны студентов, что очень помогло в дальнейшей карьере. Каждый из нас смог найти свое призвание.

Помню, мы с группой пошли на производственную практику в ВК "Экспо-Волга". Там я хорошо себя зарекомендовала, и руководитель из департамента строительных выставок пригласила меня в команду — работать менеджером-координатором. Именно в этом месте я в дальнейшем ощутила огромный потенциал для своего развития как специалиста. Получила множество навыков, которые теперь помогают мне не только в работе, но и в жизни.

— Расскажите о своей работе. Насколько пригодились знания, полученные в вузе?

— Сейчас я работаю SEO-специалистом в компании ООО "Лукаринвест". Моя основная задача — это оптимизировать веб-ресурс, чтобы сайт занимал более высокие позиции в результатах поиска.

Во время учебы я углублялась в теоретические аспекты своей области и занималась практическими проектами. Навыки, полученные в вузе, стали основой для успешной адаптации к требованиям реального рабочего окружения. В процессе работы я постоянно совершенствую их и учитываю последние тенденции отрасли. Однако именно теоретическая база, полученная в университете, стала крепким фундаментом моей профессиональной деятельности.

— Какими интересными проектами сейчас занимаетесь? Как планируете развиваться дальше?

— Наша компания создает новые проекты, которые нам с командой нужно будет продвигать и оптимизировать. Также мы активно внедряем ИИ в нашу работу, проходим обучение по чату GPT.

Моя основная задача — развитие себя как профессионала в области цифрового маркетинга, в частности SEO. Я стремлюсь продвинуться до старшей должности, где смогу возглавлять проекты.

— Поддерживаете ли вы связь с вузом сейчас?

— Можно сказать, да. Я продолжаю общаться с преподавателями, ведь теперь мы коллеги. И нам есть чему друг у друга поучиться.

— Что вы могли бы посоветовать выпускникам школ — будущим абитуриентам ПГУТИ?

— Университет и студенческая жизнь открывают много возможностей для развития своих навыков и способностей. Поэтому мой совет — изучайте курсы, ищите интересные стажировки, пробуйте осваивать как можно больше направлений по специальности — это поможет вам стать универсальным специалистом на рынке. Ваш путь только начинается, но у вас все обязательно получится, главное — это усилие!