"Единая Россия" и Дом дружбы народов вновь отправили гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Волонтеры партии и депутаты фракции "Единая Россия" вместе с представителями "Дома дружбы народов" отправили еще один гуманитарный груз, предназначенный для жителей Оренбуржья, пострадавших от паводка.

"Сегодня отправляем новую партию помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургскую область. Мы знаем, какая сейчас там сложная ситуация. Мы действуем по принципу "своих не бросаем". Это относится не только к военным действиям, это относится вообще ко всем чрезвычайным ситуациям. И сегодня мы отправляем постельные принадлежности для трехсот человек. Знаем, что ситуация сложная не только в Орске, но и в Оренбурге в самом уже. И понятно, что этим людям надо помочь", — отметил первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Груз сформирован по просьбам и потребностям оренбуржцев, в составе груза матрасы и постельное белье.

Ранее в Оренбургскую область ушёл гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и всем необходимым для людей, пострадавших от паводка. Доставил груз директор "Дома Дружбы народов" Игорь Буров. Сейчас он продолжает координировать работу гуманитарной миссии самарского региона.