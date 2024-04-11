"Единая Россия" и Дом дружбы народов вновь отправили гуманитарную помощь в Оренбургскую область

Волонтеры партии и депутаты фракции "Единая Россия" вместе с представителями "Дома дружбы народов" отправили еще один гуманитарный груз, предназначенный для жителей Оренбуржья, пострадавших от паводка.
"Сегодня отправляем новую партию помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургскую область. Мы знаем, какая сейчас там сложная ситуация. Мы действуем по принципу "своих не бросаем". Это относится не только к военным действиям, это относится вообще ко всем чрезвычайным ситуациям. И сегодня мы отправляем постельные принадлежности для трехсот человек. Знаем, что ситуация сложная не только в Орске, но и в Оренбурге в самом уже. И понятно, что этим людям надо помочь", — отметил первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.
Груз сформирован по просьбам и потребностям оренбуржцев, в составе груза матрасы и постельное белье.
Ранее в Оренбургскую область ушёл гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и всем необходимым для людей, пострадавших от паводка. Доставил груз директор "Дома Дружбы народов" Игорь Буров. Сейчас он продолжает координировать работу гуманитарной миссии самарского региона.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!