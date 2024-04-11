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Самарский регион готов к проведению шестого "Диктанта Победы"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году у Самарской области есть все шансы стать безусловным лидером в стране по количеству площадок международной исторической акции "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

До написания "Диктанта Победы" остается всего две недели, состоится 26 апреля. Задания в этом году посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Площадки будут открыты во всех российских регионах.

На сайте диктантпобеды.рф от Самарской области зарегистрировано 1 342 площадки, предположительно исторический диктант будут писать свыше 50 тысяч жителей региона. На площадках все готово для того, чтобы без помех проверить свои знания российской военной истории и получить максимальный балл.

Традиционно больше всего локаций организовано в учреждения образования, культуры и на партийных площадках.

Впервые пишут "Диктант" в 26 комплексных центрах социального обслуживания населения и в 35 отделениях "Почты России".

К акции присоединились Нотариальная палата, Экопарк Бариновка, дома молодежных организаций, детско-юношеские спортивные школы, кадетский корпус МВД.

На крупных промышленных предприятиях региона расположились 10 площадок, 7 площадок относятся к ведению Министерства обороны и 10 площадок — у Росгвардии.

Координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов проверил готовность новых локаций, многие предприятия впервые стали участниками акции и сами предложили свою площадку. Среди них — Управление Куйбышевской железной дороги, предприятие "Автовазтранс".

"Самарская область всегда была лидером и по количеству участников, и по количеству площадок. Надеюсь, что в этом году мы вновь подтвердим свои лидерские позиции", — отметил координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.

Напомним, что для написания международного патриотического теста по всей стране и в 58 странах мира откроется более 22 тысяч площадок. Победители "Диктанта Победы" станут обладателями приглашений на Парад Победы, который пройдёт на Красной Площади в Москве. Учащиеся выпускных классов, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, если участвовали в "Диктанте" очно.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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