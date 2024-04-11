Самарский регион готов к проведению шестого "Диктанта Победы"

В этом году у Самарской области есть все шансы стать безусловным лидером в стране по количеству площадок международной исторической акции "Единой России".

До написания "Диктанта Победы" остается всего две недели, состоится 26 апреля. Задания в этом году посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Площадки будут открыты во всех российских регионах.

На сайте диктантпобеды.рф от Самарской области зарегистрировано 1 342 площадки, предположительно исторический диктант будут писать свыше 50 тысяч жителей региона. На площадках все готово для того, чтобы без помех проверить свои знания российской военной истории и получить максимальный балл.

Традиционно больше всего локаций организовано в учреждения образования, культуры и на партийных площадках.

Впервые пишут "Диктант" в 26 комплексных центрах социального обслуживания населения и в 35 отделениях "Почты России".

К акции присоединились Нотариальная палата, Экопарк Бариновка, дома молодежных организаций, детско-юношеские спортивные школы, кадетский корпус МВД.

На крупных промышленных предприятиях региона расположились 10 площадок, 7 площадок относятся к ведению Министерства обороны и 10 площадок — у Росгвардии.

Координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов проверил готовность новых локаций, многие предприятия впервые стали участниками акции и сами предложили свою площадку. Среди них — Управление Куйбышевской железной дороги, предприятие "Автовазтранс".

"Самарская область всегда была лидером и по количеству участников, и по количеству площадок. Надеюсь, что в этом году мы вновь подтвердим свои лидерские позиции", — отметил координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.

Напомним, что для написания международного патриотического теста по всей стране и в 58 странах мира откроется более 22 тысяч площадок. Победители "Диктанта Победы" станут обладателями приглашений на Парад Победы, который пройдёт на Красной Площади в Москве. Учащиеся выпускных классов, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, если участвовали в "Диктанте" очно.