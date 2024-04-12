Создание компьютерных вирусов обернулось приговором для жителя Самарской области

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Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, уличенному в причастности к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения для нейтрализации антивирусной защиты. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.