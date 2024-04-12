Создание компьютерных вирусов обернулось приговором для жителя Самарской области

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, уличенному в причастности к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения для нейтрализации антивирусной защиты. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Мужчина создал "криптосервис", с помощью которого оказывал услуги по "обходу" антивирусной защиты. С его помощью третьи лица могли получить неправомерный доступ к персональным данным. Злоумышленник за это получал деньги.
Суд назначил мужчине полтора года ограничения свободы.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!