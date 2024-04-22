Холдинг Т1 и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и МФТИ, ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики и смежных дисциплин, объявляют о создании совместного предприятия "Квантовые и оптимизационные решения" (СП "КОР"), которое будет заниматься разработкой оптимизационных решений в области математики и искусственного интеллекта.

СП "КОР" станет связующим звеном между наукой, бизнесом и промышленными предприятиями: Холдинг Т1 выступит как вендор, взаимодействующий с государством и компаниями из разных отраслей, а МФТИ — лидером научных направлений, обладающим наработками и перспективными идеями в области ИТ.

В числе задач нового предприятия: создание технологий на основе численных методов оптимизации и соответствующих инновационных продуктов, обеспечивающих решение актуальных практических и производственных задач.

Опираясь на успешные проекты, реализованные Холдингом Т1 и МФТИ, а также передовую научно-техническую экспертизу Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ в области оптимизации, в СП "КОР" будет создана платформа "Оптимизатор", которая ляжет в основу линейки продуктов для различных отраслей экономики и бизнеса. Платформа на базе оптимизационных математических алгоритмов может выстроить стратегию для решения сложных многофакторных задач, в том числе оптимизации загрузки производственных линий, складских запасов, генерации электроэнергии, планирования и управления процессом производства нефтепродуктов и других.

"Синергия бизнеса и науки — глобальный тренд, который играет важную роль в развитии современной России. Один из этапов реализации национальных проектов — взаимодействие и активный диалог между государством и бизнесом, а также поддержка развития фундаментальной науки. Холдинг Т1 уделяет внимание научным и бизнес-исследованиям, мы откликаемся на запросы клиентов и требования рынка, находим неординарные идеи для последующего внедрения прорывных продуктов и решений в области ИИ и больших данных, чтобы улучшить бизнес-процессы компаний. Наше сотрудничество с МФТИ в совместном предприятии "КОР" объединит экспертизу научного института с потенциалом холдинга, позволит обогатить компетенции друг друга, качественно улучшить наше технологическое развитие. Вместе мы сможем добиться значительных результатов в создании прорывных импортозамещающих решений, позволяющих решать сложные оптимизационные задачи", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"МФТИ — один из ведущих центров изучения искусственного интеллекта и математической оптимизации в России и мире. Это во многом достигается за счет соединения академии и индустрии. Благодаря сотрудничеству с такими ключевыми игроками индустрии, как Холдинг Т1, МФТИ формирует новое поколение экспертов в области ИИ, которым будут под силу самые сложные практические задачи. Кроме того, я уверен, что наш совместный проект даст студентам и молодым ученым из ФПМИ возможность реализовать свои таланты в решении неординарных исследовательских проблем", — подчеркнул директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Михайлович Райгородский.