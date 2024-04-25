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ИТ Транспорт и связь

Обновленная система НОТА КУПОЛ.Документы ускорила создание модели угроз

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вендор НОТА (Холдинг Т1) расширил возможности НОТА КУПОЛ.Документы, системы для учета ИТ-активов и категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В решении появилась функция автоматического формирования модели угроз, которая позволит компаниям оценивать актуальность опасностей, опираясь на добавленные редактируемые справочники.

В новых справочниках НОТА КУПОЛ.Документы отражена информация об угрозах, способах их реализации, техниках и тактиках злоумышленников, выгруженная из банка данных угроз безопасности информации (БДУ) ФСТЭК. Кроме того, теперь компании могут редактировать и дополнять справочники, опираясь на собственные ресурсы и опыт.

В решении появились новые возможности оценки рисков КИИ. После того как ИБ-специалисты клиента провели предварительное сканирование системы, назначили активы (например, доменное имя, IP-адрес), оборудование и программы, они могут ранжировать угрозы по 10-балльной шкале. Отметки от 7 до 10 определяют, что кибератака актуальна, от 0 до 6 - нет. В результате экспертной оценки бизнес получает модель, где отражены значимые для системы риски - на ее основании легко определить необходимые ИТ-средства для комплексной защиты.

Также обновленная платформа НОТА КУПОЛ.Документы расширила сценарии работы с пользователями. Теперь специалистов можно привязывать к различным информационным системам, указывать роль, полномочия и субъекты для экспертов, добавляемых через сервера AD/ALD.

"Моделирование угроз всегда было непростой задачей, для осуществления которой особенно важно поддерживать документы в актуальном состоянии, чтобы они были рабочим инструментом, - говорит Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ. - Масштабное обновление решения удалось реализовать за квартал. Наши специалисты постарались найти баланс между автоматизацией и участием человека при создании модели угроз. Во втором полугодии этого года мы планируем развивать функции автоматизации проверки на соответствие требованиям безопасности целевых объектов в автоматическом режиме. Кроме того, в продукте добавится гибкая модель по настройке доступов к данным и возможностям пользователей".

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