Для самозанятых представили новые меры поддержки на площадке "Мой бизнес"

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" объявили о новых инструментах поддержки проектов самозанятых. Меры поддержки реализуют благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", разработанному по решению президента страны Владимира Путина.

Новой услугой стала "Бизнес-диагностика проекта для самозанятых". Участники программы получат экспертные ответы на вопросы, связанные с перспективами развития своего дела. Например, узнают, как автоматизировать бизнес с помощью нейросетей, как позиционировать продукт или услугу, где искать новых клиентов и как с этим может помочь искусственный интеллект.

В программу входят консультации по двум тематическим трекам. Один из них - SMM-консультация. Это персональная встреча с экспертом, который проведет аудит и разбор существующих у получателя услуги социальных сетей и на основе проведенного анализа. Вторым треком стали "Нейросети для самозанятых", где в формате консультации специалист расскажет, как вести соцсетей силами нейросети, как автоматизировать бизнес и как экономить на маркетинге с помощью нейросетей. Самозанятый может выбрать одну из этих консультации и решить наиболее актуальные для своего проекта вопросы.

Подать заявку на получение услуги можно по ссылке.

Еще одна новая услуга - "Ребрендинг соцсетей: онлайн-маркетинг для самозанятых". Участники совместно с экспертами смогут составить пошаговый smm-план, начиная с разработки стратегии и заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом. Часть встреч с экспертами будет проходить индивидуально, часть - в формате мастер-классов для группы получателей услуги.

Подать заявку на участие в программе можно до 24 мая по ссылке. Непосредственная работа по ребрендингу соцсетей стартует 3 июня, после отбора получателей услуги.