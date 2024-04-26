Для самозанятых представили новые меры поддержки на площадке "Мой бизнес"

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" объявили о новых инструментах поддержки проектов самозанятых. Меры поддержки реализуют благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", разработанному по решению президента страны Владимира Путина.
Новой услугой стала "Бизнес-диагностика проекта для самозанятых". Участники программы получат экспертные ответы на вопросы, связанные с перспективами развития своего дела. Например, узнают, как автоматизировать бизнес с помощью нейросетей, как позиционировать продукт или услугу, где искать новых клиентов и как с этим может помочь искусственный интеллект.
В программу входят консультации по двум тематическим трекам. Один из них - SMM-консультация. Это персональная встреча с экспертом, который проведет аудит и разбор существующих у получателя услуги социальных сетей и на основе проведенного анализа. Вторым треком стали "Нейросети для самозанятых", где в формате консультации специалист расскажет, как вести соцсетей силами нейросети, как автоматизировать бизнес и как экономить на маркетинге с помощью нейросетей. Самозанятый может выбрать одну из этих консультации и решить наиболее актуальные для своего проекта вопросы.
Подать заявку на получение услуги можно по ссылке.
Еще одна новая услуга - "Ребрендинг соцсетей: онлайн-маркетинг для самозанятых". Участники совместно с экспертами смогут составить пошаговый smm-план, начиная с разработки стратегии и заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом. Часть встреч с экспертами будет проходить индивидуально, часть - в формате мастер-классов для группы получателей услуги.
Подать заявку на участие в программе можно до 24 мая по ссылке. Непосредственная работа по ребрендингу соцсетей стартует 3 июня, после отбора получателей услуги.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее