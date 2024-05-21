Аллея яблонь появилась в Самарском кадетском корпусе

Новую традицию от воспитанников будущего пятого юбилейного выпуска — высаживание деревьев на "Аллее выпускников" — поддержали активисты партпроектов "Единой России".

В Самарском кадетском корпусе МВД России зародилась новая традиция. Руководство учебного заведения уверено: посадка деревьев — это не только озеленение территории и забота об окружающей среде, но и возможность оставить след на земле, память о себе, своеобразный наказ для последующих поколений.

Посаженные ребятами яблони будут расти и крепнуть, а выпускники будут приходить в родную альма-матер и делиться друг с другом рассказами о взрослой курсантской жизни, вспоминать беззаботные кадетские годы, считают здесь.

Саженцы яблонь подарили кадетам вице-спикер городской думы Самары, координатор партпроекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов, первый заместитель главы Самары Елена Атанова, координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева. Посадочный материал передал женсовету коллектив Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады". Приняли участие в посадке деревьев на территории кадетского корпуса не только учащиеся, но и представители многодетных семей, родители кадетов.

"В прошлом году мы с нашими активистками в рамках проекта "Из Самары с любовью" посадили более 400 яблонь в образовательных и культурных учреждениях Самарской области. Появились аллеи наставников и участников СВО, семейные сады. В этом году продолжаем акцию", — рассказала координатор проекта "Женское движение Единой России" в регионе Светлана Макушева.