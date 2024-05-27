XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" пройдет при поддержке ВТБ

Самое масштабное и ожидаемое событие петербургского летнего театрального сезона — фестиваль "Звезды белых ночей" — пройдет на всех площадках Мариинского театра при поддержке ВТБ с 27 мая по 1 августа 2024 года. Художественный руководитель — Маэстро Валерий Гергиев.

"Звезды белых ночей" — одно из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни России. Каждый год Мариинский театр удивляет зрителей репертуарными находками и премьерами, что позволяет сохранять и преумножать интерес людей к искусству. Мы, со своей стороны, разделяем эти цели и поддерживаем фестиваль уже больше 20 лет", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В программе этого года фестиваль объединит крупнейшие балетные и оперные премьеры, яркие гастрольные спектакли, репертуарные редкости, уникальные музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены. В преддверии открытия 26 мая состоялось выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Одним из главных событий "Звезд белых ночей" в июне станет Фестиваль Верди, в рамках которого прозвучат его популярные и редкие оперы — "Аида", "Травиата", "Бал-маскарад" и другие. Ко дню рождения Игоря Стравинского будет представлена премьера балета "Концертные танцы". Кроме того в середине июня на сцене Мариинского-2 состоятся гастроли Большого театра с балетом "Иван Грозный" в постановке Юрия Григоровича.

К 225-летию Александра Пушкина Мариинский театр также подготовил специальную программу, в которую войдут концерт хора "Пушкинский венок", балет "Бахчисарайский фонтан", показы опер "Евгений Онегин" и "Сказка о Царе Салтане".

Среди репертуарных редкостей фестиваля — концертное исполнение опер "Сорочинская ярмарка" и "Дочь полка", а также выступления Государственного квартета им. Бородина и ансамбля ударных Renaissance Percussion.