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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" расширил линейку выпускаемой продукции

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" расширил ассортимент выпускаемой продукции за счет производства реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Для создания современного экологического решения задействован один из ключевых продуктов ТОАЗа — карбамид. Предварительный объем инвестиций составил 77 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

На промплощадке появилась установка, состоящая из узла растворения и 14 резервуаров, предназначенных для изготовления реагента, хранения раствора и подготовленной воды. Емкости выполнены из композитного материала, который отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Отдельная площадка предусмотрена для исходного сырья.

Проектная мощность установки позволяет выпускать 20 000 тонн реагента в год. Отгрузка производится в автоцистерны и пластиковые контейнеры — еврокубы. Для этих целей на площадке установлена специальная наливная колонка. Часть процесса автоматизирована: выполнение технологических операций контролирует разработанное программное обеспечение. Первыми потребителями нового продукта стал корпоративный транспорт предприятия.

"Развитие производственных мощностей позволит ТОАЗу выйти на новые рынки сбыта, создать дополнительные рабочие места и внести весомый вклад в охрану окружающей среды. При использовании реагента AUS 32 на 90% снижается содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей, а значит, и влияние на окружающую среду будет меньше", — отметил главный инженер АО "Тольяттиазот" Андрей Кургин.

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