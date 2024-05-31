"Тольяттиазот" расширил линейку выпускаемой продукции

"Тольяттиазот" расширил ассортимент выпускаемой продукции за счет производства реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Для создания современного экологического решения задействован один из ключевых продуктов ТОАЗа — карбамид. Предварительный объем инвестиций составил 77 млн рублей.

На промплощадке появилась установка, состоящая из узла растворения и 14 резервуаров, предназначенных для изготовления реагента, хранения раствора и подготовленной воды. Емкости выполнены из композитного материала, который отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Отдельная площадка предусмотрена для исходного сырья.

Проектная мощность установки позволяет выпускать 20 000 тонн реагента в год. Отгрузка производится в автоцистерны и пластиковые контейнеры — еврокубы. Для этих целей на площадке установлена специальная наливная колонка. Часть процесса автоматизирована: выполнение технологических операций контролирует разработанное программное обеспечение. Первыми потребителями нового продукта стал корпоративный транспорт предприятия.

"Развитие производственных мощностей позволит ТОАЗу выйти на новые рынки сбыта, создать дополнительные рабочие места и внести весомый вклад в охрану окружающей среды. При использовании реагента AUS 32 на 90% снижается содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей, а значит, и влияние на окружающую среду будет меньше", — отметил главный инженер АО "Тольяттиазот" Андрей Кургин.