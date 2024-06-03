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"Единая Россия" дала старт летнему этапу всероссийского марафона "Сила России"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" запустила летний этап спортивного марафона "Сила России". Фестивали и тренировки с известными спортсменами, заслуженными мастерами спорта, Чемпионами России, мира, Европы 1 июня проходят по всей стране. Марафон продлится до 10 августа, сообщили в пресс-службе самарского реготделения "ЕР".

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Спортивная нация — это сильная нация. Приглашаю всех подключиться к марафону "Единой России" и самим прийти на площадки, привести своих друзей, окунуться в мир спорта. Познакомиться с нашими прославленными тренерами и наставниками", — отметил председатель оргкомитета марафона "Сила России", сенатор, Герой России Александр Карелин.

Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте "Сила России". До 10 августа пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и другие.

"Этот проект — не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведем неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днем тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! Сила России — это сила каждого из нас", — подчеркнула председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В День защиты детей она приняла участие в открытии летнего этапа марафона в Московской области. Мероприятие прошло в виде спортивного фестиваля на открытом воздухе. Также состоялся мотопробег в честь Дня рождения мотоклуба "Ночные Волки", показательные выступления и мастер-классы от мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, Чемпионов Мира, Европы, России.

В Москве дети из семей военнослужащих и СВО встретились с экс-бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Для ребят организовали экскурсию по Красной площади, а после они смогли пообщаться со спортсменом и задать ему все интересующие вопросы.

В Тамбовской области 1 июня прошел легкоатлетический кросс на 10 км по Рассказовскому шоссе. Кроме того, в парк-отеле "Амак" состоялся спортивный праздник-пикник для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

В городе Ишиме Тюменской области прошла III Всероссийская массовая велосипедная гонка "Всемирный день велосипедиста". На старт вышли более 200 спортсменов самых разных возрастов. Велосипедисты преодолели дистанции от 200 метров до 15 километров.

"В Самарской области летний спортивный марафон "Сила России" стартовал чуть раньше — в мае. На волжской набережной прошла зарядка со знаменитыми российскими спортсменами. Старт марафону дали трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин и известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. В ближайших планах — проведение турнира по пляжному волейболу. Кроме того, мы запланировали открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кекусинкай-каратэ, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге", — рассказал координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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