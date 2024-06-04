Волонтеры "Единой России" встретили детей из ДНР в Самаре

За лето в Самарской области должны отдохнуть и оздоровиться более 500 детей из новых регионов.
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" встретили на железнодорожном вокзале 150 детей из ДНР, прибывших на каникулы в 63-ий регион.
Молодогвардейцы встретили детей из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики, прибывших на летнюю смену в детские оздоровительные лагеря Самарской области "Электроник — Дубрава" и "Березки". Активисты проводили ребят до автобусов и помогли перенести вещи, а также поздравили юных гостей региона с Днем защиты детей и вручили воздушные шарики от Штаба общественной поддержки "Единой России".
"Молодогвардейцы Самарской области встретили детей из города Снежное Донецкой Народной Республики, 150 ребятишек прибыли на нашу Самарскую землю, чтобы отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Мы с удовольствием организуем для ребят интеллектуальные игры и спортивные мероприятия. Мы рады детям Донбасса", — сказал руководитель Самарского отделения "Молодой Гвардии" Антон Родионов.
В ближайшее время у ребят из Снежного запланированы посещения музеев, спортивных мероприятий, а активисты МГЕР готовятся провести с ребятами квиз ко дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина, также планируется участие ребят и в активностях ко Дню России — 12 июня.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!