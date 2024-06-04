Волонтеры "Единой России" встретили детей из ДНР в Самаре

За лето в Самарской области должны отдохнуть и оздоровиться более 500 детей из новых регионов.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" встретили на железнодорожном вокзале 150 детей из ДНР, прибывших на каникулы в 63-ий регион.

Молодогвардейцы встретили детей из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики, прибывших на летнюю смену в детские оздоровительные лагеря Самарской области "Электроник — Дубрава" и "Березки". Активисты проводили ребят до автобусов и помогли перенести вещи, а также поздравили юных гостей региона с Днем защиты детей и вручили воздушные шарики от Штаба общественной поддержки "Единой России".

"Молодогвардейцы Самарской области встретили детей из города Снежное Донецкой Народной Республики, 150 ребятишек прибыли на нашу Самарскую землю, чтобы отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Мы с удовольствием организуем для ребят интеллектуальные игры и спортивные мероприятия. Мы рады детям Донбасса", — сказал руководитель Самарского отделения "Молодой Гвардии" Антон Родионов.

В ближайшее время у ребят из Снежного запланированы посещения музеев, спортивных мероприятий, а активисты МГЕР готовятся провести с ребятами квиз ко дню русского языка и дню рождения А. С. Пушкина, также планируется участие ребят и в активностях ко Дню России — 12 июня.