В лучах солнца русской поэзии: самарские волонтеры вспомнили пушкинские строки

Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" отметили День русского языка и 225-й день рождения великого поэта.

Любители поэзии встретились в областной столице возле памятника Александру Пушкину, чтобы прочитать любимые строки, ставшие мировой классикой

"У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…". Знакомые с детства слова с годами наполняются особым смыслом. Безупречный пушкинский слог, легкие и музыкальные строфы молодежь читает по очереди, почти не заглядывая в телефонную шпаргалку.

"Пушкина знаю со школы и, конечно, горжусь тем, что он - мой соотечественник. Сегодня просто приятно стоять здесь, над Волгой, вместе с друзьями и читать вслух стихи великого поэта", - рассказала волонтер Любовь Любимова.

"Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы чествуем великого поэта с особым чувством. Пушкин - русский поэт, глубоко любивший Россию, знавший ее историю. Свое Отечество, культуру, свой язык мы будем защищать. По-другому не будет", - уверен руководитель аппарата "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин.

В честь 225-летия со дня рождения поэта молодогвардейцы выстроились в символическую композицию и прочитали вслух лирические отрывки из произведений поэта. У памятника Пушкину возле Самарского театра драмы молодежь собралась, чтобы не только почтить память гениального поэта. Пушкин неразрывно связан с Россией, ее историей, культурой. Ребята еще раз захотели напомнить о том, как важно беречь историю Отечества.