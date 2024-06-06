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В лучах солнца русской поэзии: самарские волонтеры вспомнили пушкинские строки

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" отметили День русского языка и 225-й день рождения великого поэта.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Любители поэзии встретились в областной столице возле памятника Александру Пушкину, чтобы прочитать любимые строки, ставшие мировой классикой

"У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…". Знакомые с детства слова с годами наполняются особым смыслом. Безупречный пушкинский слог, легкие и музыкальные строфы молодежь читает по очереди, почти не заглядывая в телефонную шпаргалку.

"Пушкина знаю со школы и, конечно, горжусь тем, что он - мой соотечественник. Сегодня просто приятно стоять здесь, над Волгой, вместе с друзьями и читать вслух стихи великого поэта", - рассказала волонтер Любовь Любимова.

"Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы чествуем великого поэта с особым чувством. Пушкин - русский поэт, глубоко любивший Россию, знавший ее историю. Свое Отечество, культуру, свой язык мы будем защищать. По-другому не будет", - уверен руководитель аппарата "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин. 

В честь 225-летия со дня рождения поэта молодогвардейцы выстроились в символическую композицию и прочитали вслух лирические отрывки из произведений поэта. У памятника Пушкину возле Самарского театра драмы молодежь собралась, чтобы не только почтить память гениального поэта. Пушкин неразрывно связан с Россией, ее историей, культурой. Ребята еще раз захотели напомнить о том, как важно беречь историю Отечества.

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