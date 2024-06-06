День русского языка прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России"

225-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили чтением любимых стихов, интеллектуальным квизом, вальсом и запустили буккроссинг. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".
Участники "Литературной гостиной" читали свои любимые пушкинские строки и вспоминали, что связывает великого поэта с самарским краем. Ребята узнали, что в поисках материалов для книги о Пугачевском бунте Пушкин предпринял грандиозное по тем временам путешествие. В 1833 году по пути из Симбирска в оренбургские степи, Александр Сергеевич собирал материал для повести "Капитанская дочка" и проехал на перекладных по существующим и ныне сёлам нашего края и побывал в Борском районе, Интеллектуальную эстафету подхватили студенты самарских ссузов и активисты "Молодой Гвардии". Они стали участниками квиза, посвящённого русской литературе 19 века, творчеству Пушкина и его современников.
Затем участники танцевального коллектива — волонтёр "Единой России" Арина Акаева с будущим супругом Евгением обучили всех желающих историко-бытовым танцам и продемонстрировали вальс времён Пушкина и Лермонтова.
"Стихи Пушкина, особенно его любовная лирика — это особая атмосфера. Иногда, чтобы настроится на выступление или танцевальный номер, мы читаем литературу того времени. Удивительная точность языка, меткие высказывания, юмор, яркие, запоминающиеся образы, которые сопровождают нас с детства и до взрослой жизни: Руслан и Людмила, поп и Балда, Золотая рыбка, Онегин и Татьяна, Капитанская дочка, Дубровский", — поделилась Арина.
Завершился Пушкинский день в Штабе общественной поддержки просмотром кинофильма "Онегин".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!