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"Единая Россия" поздравила жителей регионов с Днем России

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги, сообщает самарское региональное отделение "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живем, работаем, создаем семьи и воспитываем детей, отметил секретарь Генсовета "Единой России", врио главы Республики Алтай. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске. В том числе — в фестивале дружбы народов.

"Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня", — отметил Андрей Турчак.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке "Единой России" состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты "Единой России" помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты "Единой России" и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после — выстроилась в форме буквы "Z".

В Горно-Алтайске активисты "Единой России" и МГЕР вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите — нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры "Единой России" в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию "Я люблю Россию".

"День России для нас  — это символ единения, причастности к истории нашей страны, нашей свободы и независимости, нашей государственности. Это особый праздник для всех нас. С самого утра во всех муниципальных образованиях региона волонтеры "Единой России" раздают жителям  региона ленты в цветах флага нашей страны как напоминание об этом.

Более 200 партийных активистов, волонтеров и студентов в Самаре развернули 3 750 квадратных метров российского флага на стадионе "Локомотив". В областной столице День России также решили отметить автопробегом. Акцию "Единой России" поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные  самарские  автолюбители. Машины проследовали до "последней мили" стадиона "Солидарность Арена". Там автомобилисты развернули полотно  российского триколора.

Участниками флэшмоба в День России стали и юные гости из ДНР, которые проводят каникулы в детском оздоровительном лагере под Самарой. Ребята из подшефного города Снежное  приняли участие в "Веселых стартах", открытых тренировках с самарскими спортсменами. Главный атрибут для всех — аквагрим-триколор", — рассказал член Регионального политсовета  "Единой России" Антон Родионов руководитель регионального Штаба "Молодой Гвардии".

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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