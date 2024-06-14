В Ширяево пройдет летний Luka Ultra Trail

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В следующие выходные, 22 и 23 июня, в Самарской области пройдет летний Luka Ultra Trail — серия трейловых забегов и велозаездов на территории национального парка "Самарская лука" со стартом и финишем в селе Ширяево.