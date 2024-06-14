В Ширяево пройдет летний Luka Ultra Trail

В следующие выходные, 22 и 23 июня, в Самарской области пройдет летний Luka Ultra Trail — серия трейловых забегов и велозаездов на территории национального парка "Самарская лука" со стартом и финишем в селе Ширяево.
Организаторы соревнований — министерство спорта Самарской области, администрация Жигулевска и серия стартов VOLGAMAN.
Национальный парк "Самарская Лука" — особо охраняемая природная территория, расположенная на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Дистанции для участников длиной от 500 метров до 100 километров будут проложены как по проселочным дорогам, так и по бездорожью. В программе — трейл, велозаезды, каникросс, северная ходьба и кросс-поход. Всем участникам потребуется медицинский допуск, а собакам — ветеринарный паспорт с прививками.
Ожидается около 700 участников из разных регионов России.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.