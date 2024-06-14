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В Ширяево пройдет летний Luka Ultra Trail

ШИРЯЕВО. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следующие выходные, 22 и 23 июня, в Самарской области пройдет летний Luka Ultra Trail — серия трейловых забегов и велозаездов на территории национального парка "Самарская лука" со стартом и финишем в селе Ширяево.

Организаторы соревнований — министерство спорта Самарской области, администрация Жигулевска и серия стартов VOLGAMAN.

Национальный парк "Самарская Лука" — особо охраняемая природная территория, расположенная на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Дистанции для участников длиной от 500 метров до 100 километров будут проложены как по проселочным дорогам, так и по бездорожью. В программе — трейл, велозаезды, каникросс, северная ходьба и кросс-поход. Всем участникам потребуется медицинский допуск, а собакам — ветеринарный паспорт с прививками.

Ожидается около 700 участников из разных регионов России.

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