Полпреда президента в УФО Владимира Якушева назначили врио секретаря генсовета "Единой России"

В соответствии с уставом партии Владимир Якушев станет секретарем Генсовета после проведения съезда и обновления состава генерального совета "Единой России".

Дмитрий Медведев провел встречу с Андреем Турчаком и Владимиром Якушевым. Он отметил, что полпред президента в УФО знаком с партийной работой.

"Вы работали и мэром, и губернатором, и министром в составе моего правительства. И сейчас работаете в должности полномочного представителя президента. То есть у вас очень хорошая трудовая биография, биография на государственной службе. На этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку "Единая Россия" является правящей партией. И без нее практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов. С учетом важности этой позиции я советовался с коллегами по партии. И с учетом ее значения, также посоветовался и с президентом нашей страны", — отметил Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что впереди предстоят выборы в сентябре. "Это уже предполагает, что вы начнете эту работу после подписания распоряжения", — сказал Дмитрий Медведев.

Владимир Якушев подчеркнул, что в должности врио секретаря генсовета "Единой России" продолжит всю работу, которой занималась партия.

"Это касается народной программы, задач, которые поставлены в послании президента, в указе президента о достижении национальных целей. Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты — естественно, "Единая Россия" уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем давно друг друга знаем, и продолжим эту работу. Преемственность будет сохранена", — сказал Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев поблагодарил Андрея Турчака за работу. "Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за все, что было сделано на этой позиции", — сказал он.

Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что готов оказывать новому секретарю генсовета всю необходимую поддержку. "Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым) мы знакомы давно, он является членом бюро высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей", — сказал он.

Ранее президент назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.

Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров отметил, что этот партийный пост для Владимира Якушева — доказательство самой высокой степени доверия.

"От всей души поздравляю Владимира Владимировича с таким доверием. На протяжении многих лет знаком с Владимиром Якушевым: сотрудничали с ним на региональном уровне, активно взаимодействовали, когда он возглавлял министерство строительства, потом и в качестве полпреда президента. Не один год мы вместе работаем в бюро высшего совета партии. Он отлично знает партийную работу. Уверен, у него все получится. Не сомневаюсь, что коллеги — однопартийцы из всех регионов станут надежной опорой в дальнейшей работе, и со своей стороны Самарское региональное отделение готово оказать всю необходимую поддержку. Желаю Владимиру Владимировичу успехов, новых побед и свершений", — резюмировал Дмитрий Азаров.