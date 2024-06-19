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Новый зал самбо появился в Ленинском районе Самары

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая спортивная локация открыта в рамках сотрудничества с органами МВД в отделе полиции Ленинского района областной столицы при поддержке проекта "Za самбо" партии "Единая Россия" и Самарской областной федерации самбо.

Фото: пресс-служба "Единой России"

На новом борцовском ковре в отремонтированном спортивном зале сотрудники полиции смогут тренироваться и сдавать нормативы.

В открытии приняли участие координатор федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, начальник Управления МВД России по г. Самаре, полковник полиции Дмитрий Урюпин, а также тольяттинский самбист, четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта, координатор партпроекта "Za самбо" в Пермском крае, капитан полиции Евгений Исаев.

"Сотрудник полиции для исполнения служебных обязанностей должен в том числе иметь хорошую физическую подготовку, а наш отечественный вид спорта — самбо как нельзя лучше подходит для этих целей. Приёмы самбо всегда помогали сотрудникам правопорядка задерживать преступников. И открытие нового зала для сотрудников полиции поможет им держать себя в форме и заниматься нашим видом спорта", — отметил Александр Живайкин.

Напомним, что в рамках партпроекта "Единой России" в Самарской области открыто 35 секций самбо для детей в школах, 17 оснащены новыми борцовскими коврами при поддержке партийного проекта "Za самбо".

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