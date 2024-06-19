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Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в "Гонке героев"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 сотрудников ТОАЗа приняли участие в массовом экстремальном забеге "Гонка героев". Мероприятие, которое состоялось на полигоне Рощинский в Самаре, объединило более 2 300 профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Участники преодолевали трассу длиной 7,5 км и полосу препятствий — "кольца-колеса", "двойное вращение", "двухступенчатый ров", "прыжок в бездну". Прохождение усложнялось экстремальными условиями, включающими в себя грязь и воду. Финальным испытанием на силу и выносливость стало "восхождение на Эверест" — подъем по канату на восьмиметровую гору.

Сотрудники "Тольяттиазота" — представители производственных служб, совета молодежи и различных дирекций — в составе двух команд из 10 человек вошли в топ-20 сильнейших сборных региона.

"Масштабное спортивное событие "Гонка героев" стало настоящей проверкой на прочность, сплоченность и преодоление себя. Участием в экстремальном забеге сотрудники "Тольяттиазота" в очередной раз подтвердили высокий командный уровень, несгибаемый характер и волю к победе. Зрелищные испытания стали наглядной мотивацией для занятий спортом и ведения здорового и активного образа жизни", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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