Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в "Гонке героев"

20 сотрудников ТОАЗа приняли участие в массовом экстремальном забеге "Гонка героев". Мероприятие, которое состоялось на полигоне Рощинский в Самаре, объединило более 2 300 профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни.
Участники преодолевали трассу длиной 7,5 км и полосу препятствий — "кольца-колеса", "двойное вращение", "двухступенчатый ров", "прыжок в бездну". Прохождение усложнялось экстремальными условиями, включающими в себя грязь и воду. Финальным испытанием на силу и выносливость стало "восхождение на Эверест" — подъем по канату на восьмиметровую гору.
Сотрудники "Тольяттиазота" — представители производственных служб, совета молодежи и различных дирекций — в составе двух команд из 10 человек вошли в топ-20 сильнейших сборных региона.
"Масштабное спортивное событие "Гонка героев" стало настоящей проверкой на прочность, сплоченность и преодоление себя. Участием в экстремальном забеге сотрудники "Тольяттиазота" в очередной раз подтвердили высокий командный уровень, несгибаемый характер и волю к победе. Зрелищные испытания стали наглядной мотивацией для занятий спортом и ведения здорового и активного образа жизни", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.