"Единая Россия" и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

Инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции "Единой России" в Госдуме, активисты МГЕР и движения "Волонтеры Победы".

Одну из самых больших "огненных картин" — из 30 тыс. свечей — создадут в Казани. Активисты партии и "Волонтеры Победы" выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка "Алеша" Расим Баксиков.

"Сохранение исторической памяти — это первый шаг к истинному патриотизму. Важно, когда это не просто слова, а конкретные действия. Принимаем участие в акции "Огненные картины войны" не первый год. В этот раз в Самаре на площади Славы планируется создать огненную картину из 40 тысяч свечей, это почти 700 квадратных метров. На картине изобразим наш легендарный штурмовик "Ил-2", паровоз "Лебедянка", солдатов победы, внизу будет расположена Георгиевская лента и надпись: "Самара Помнит". В левый верхний угол добавим букву Z, как символ связи поколений.

Поскольку городов трудовой доблести у нас в регионе два, то и в Сызрани из свечей создадут "огненную картину", на которой создадим изображение паровоза-памятника "Лебедянка", Георгиевскую ленту и надпись: "Сызрань помнит". Размер картины составит 10 на 10 метров.

Кроме того, в рамках всероссийской акции "Свеча Памяти" партийный актив, активисты "Молодой Гвардии" и Волонтеры Победы по всей губернии возложат цветы и лампады к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. В Самаре акция пройдет на площади Славы", — рассказал координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.

В Махачкале из 20 тыс. свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове, на Соколовой горе, представят "Связь поколений": из 15 тыс. свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на "огненной картине" будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, изобразят звезду Красной Армии и цифру "80" — в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тыс. свечей выложат изображение "Героический таран Виктора Барковского". У стелы "Город трудовой доблести" в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод "Красмаш". У мемориала "Вечный огонь" в Иркутске "загорится" образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде — истребители, которые производили в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента "Родина-мать". "Огненные картины" появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнем Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле — Вечного огня; у монумента "Узел памяти" в Магадане — орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции "Вахта памяти".

"Огненные картины" выложат у стелы "Город воинской славы" в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгут в Городах воинской славы и Трудовой доблести — в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.

В Пскове, на площади Героев-десантников, у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий; в Великих Луках — силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова. Во всех городах и поселках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию "Урай помнит" и звезду. "Огненную картину" создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты "Единой России" прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма "Судьба человека".

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты "Волонтеры Победы". В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.