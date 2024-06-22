Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в защите дипломных проектов выпускников Самарского государственного технического университета (СамГТУ), завершивших обучение по программе бакалавриата.

Процедуру защиты дипломов на кафедре "Трубопроводный транспорт" проходили 12 выпускников, восемь из них получили отличные оценки. Оценивая дипломные работы, члены государственной аттестационной комиссии обращали внимание на степень проработанности тем, в том числе с точки зрения экологической безопасности и охраны труда, научную обоснованность выводов и свободу владения материалом.

Темы дипломных работ отличались высокой актуальностью и были посвящены вопросам эксплуатации магистральных нефтепроводов, реконструкции и капитальному ремонту подводных переходов, камер приема средств очистки и диагностики. Так, детально описывались этапы реконструкции основной нитки подводного перехода МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев через р. Большой Кинель. Поднимались также вопросы внедрения в трубопроводной отрасли нового оборудования и технологий. В частности, применение искусственных нейронных сетей при эксплуатации магистральных нефтепроводов, системы мониторинга напряженно-деформированного состояния нижнего пояса резервуара.

Семь дипломников обучались в СамГТУ по контракту с АО "Транснефть - Приволга". В соответствии с кадровой политикой предприятия после окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в его подразделениях.

СамГТУ является одним из основных центров подготовки кадров для АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Предприятие оказывает вузу поддержку в укреплении материально-технической базы и сотрудничает с ним по целому ряду направлений: в области образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников.

Всего в 2023-2024 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучались 107 студентов-бакалавров, из них 94 — студенты дневного отделения, 13 человек учились на заочном отделении.