Дмитрий Медведев: "Работа в партии — это большая ответственность"

Председатель "Единой России" встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.

"Единая Россия" является системообразующей политической силой страны, отметил Дмитрий Медведев. В рядах партии — более 2,5 миллионов человек, почти 900 тысяч сторонников, отметил председатель "Единой России" на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, врио губернаторов Курской и Самарской областей Алексеем Смирновым и Вячеславом Федорищевым. Их кандидатуры представлены на должности секретарей реготделений партии.

"В партии состоят более 70 высших должностных лиц субъектов России, еще трое — являются сторонниками. В 87 региональных законодательных органах власти мы имеем квалифицированное или простое большинство среди депутатов. Эти цифры — подтверждение того, что люди нам доверяют. И их доверие мы обязаны оправдывать", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

На это направлена народная программа партии, реализация которой является целью работы всех партийных структур.

"Секретари региональных отделений в этом играют, по понятным причинам, весьма важную роль. Более того, депутаты, руководители местных и первичных отделений, члены руководящих органов партии обязаны каждый день контролировать исполнение народной программы вплоть до соответствующего получения результатов. Иными словами — до достижения тех целей, которые в программе установлены. Но и проводить на эту тему встречи с гражданами, общаться, обсуждать, что сделано, что удалось сделать и чего еще сделать не удалось", — подчеркнул председатель "Единой России".

Он отметил, что все участники совещания имеют опыт на разных высоких должностях и знают, чем дышит страна.

"Вы знаете, в чем состоят запросы граждан нашей страны и умеете на все на это реагировать", — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что планирует укрепить реготделение "Единой России", объединив имеющиеся силы и ресурсы для выполнения целей, поставленных в майских указах президента и нацпроектах.

"Задача ключевая — объединить все имеющиеся силы и ресурсы на выполнение задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации, в новом указе о национальных целях, конечно же, вопросы безопасности для нашего субъекта остаются краеугольным камнем. Самарская область — это индустриальный регион, и мы знаем, что от выполнения гособоронзаказа нашими предприятиями тоже зависит приближение нашей главной цели — нашей победы", — отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.