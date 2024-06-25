16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Лескин выдвинут кандидатом в губернаторы Самарской области "Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам В Самаре прошла встреча с кандидатами на пост губернатора — участниками предварительного голосования партии "Единая Россия" Президиум регполитсовета "Единой России" определил кандидатуру Вячеслава Федорищева для выдвижения на пост главы региона Новый зал самбо появился в Ленинском районе Самары

Партии Власть и политика

Дмитрий Медведев: "Работа в партии — это большая ответственность"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель "Единой России" встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений партии.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Единая Россия" является системообразующей политической силой страны, отметил Дмитрий Медведев.  В рядах партии — более 2,5 миллионов человек, почти 900 тысяч сторонников, отметил председатель "Единой России" на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, врио губернаторов Курской и Самарской областей Алексеем Смирновым и Вячеславом Федорищевым. Их кандидатуры представлены на должности секретарей реготделений партии.

"В партии состоят более 70 высших должностных лиц субъектов России, еще трое — являются сторонниками. В 87 региональных законодательных органах власти мы имеем квалифицированное или простое большинство среди депутатов. Эти цифры — подтверждение того, что люди нам доверяют. И их доверие мы обязаны оправдывать", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

На это направлена народная программа партии, реализация которой является целью работы всех партийных структур.

"Секретари региональных отделений в этом играют, по понятным причинам, весьма важную роль. Более того, депутаты, руководители местных и первичных отделений, члены руководящих органов партии обязаны каждый день контролировать исполнение народной программы вплоть до соответствующего получения результатов. Иными словами — до достижения тех целей, которые в программе установлены. Но и проводить на эту тему встречи с гражданами, общаться, обсуждать, что сделано, что удалось сделать и чего еще сделать не удалось", — подчеркнул председатель "Единой России".

Он отметил, что все участники совещания имеют опыт на разных высоких должностях и знают, чем дышит страна.

"Вы знаете, в чем состоят запросы граждан нашей страны и умеете на все на это реагировать", — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что планирует укрепить реготделение "Единой России", объединив имеющиеся силы и ресурсы для выполнения целей, поставленных в майских указах президента и нацпроектах.

"Задача ключевая — объединить все имеющиеся силы и ресурсы на выполнение задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации, в новом указе о национальных целях, конечно же, вопросы безопасности для нашего субъекта остаются краеугольным камнем. Самарская область — это индустриальный регион, и мы знаем, что от выполнения гособоронзаказа нашими предприятиями тоже зависит приближение нашей главной цели — нашей победы", — отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30