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Волонтеры "Единой России" продолжают ликвидировать последствия наводнения в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Навести порядок в личных приусадебных хозяйствах жителей Сидоровки помогают местные добровольцы из районного Дома молодежных инициатив. Им на помощь приехали активисты "Молодой Гвардии" из Самары.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Сильные дожди обернулись для сельчан настоящей бедой: вода зашла в дома, затопила огороды, принесла в село хлам и мусор. Почти вся центральная улица села — Курско-Пензенская, названная так в память о первых переселенцев в эти края, была в воде, вспоминают местные жители.

"Здесь и живут-то постоянно только пенсионеры. Нам, конечно, не под силу все это убрать самим. Больше спасибо ребятам, что пришли на помощь и сразу видно, что дело сдвинулось", — рассказала местная жительница Нина Ивановна Сапрыкина,

В эти непростые для Сидоровки дни жителям, коммунальщикам и главам поселений помогает волонтерский штаб, куда вошли добровольцы отряда "ProДобро", ребята из Центра молодежных инициатив, Дома молодежных организаций. Усилили рабочую бригаду и молодые активисты "Молодой гвардии" из Самары.

Молодежный десант "Единой России" быстро добрался до места назначения. Помощь в доставке оказал депутат фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

За плечами у многих ребят — серьезный волонтерский опыт. Активист "Молодой Гвардии" Кирилл Бунин уже дважды выезжал на Донбасс, привозил гуманитарный груз в Энергодар, помогал в госпитале Донецка выхаживать раненых бойцов. Довелось также работать во время наводнения в Орске.

"Самое главное — помочь людям. Поэтому собираешься и едешь, — рассказал Кирилл. — Мне через четыре дня в армию уходить, но решил, что все равно поеду сюда. Для помощи другим у меня время всегда есть".

За два дня ребята очистили центральную улицу и палисадники от мусора и хлама, который затащила сюда вода, оказали адресную помощь. Рабочие руки пригодились и во время расчистки оврага и вывоза мусора.

Напомним, что сейчас все ресурсы Сергиевского района и областных служб брошены на поддержку жителей Сидоровки. Отрабатываются механизмы помощи, компенсационных выплат. Специалисты ведут обход по дворам, фиксируя все повреждения, а волонтерский штаб в местном ДК принимает заявки от жителей о помощи. Присоединиться к волонтерам Сергиевского района и помочь жителям Сидоровки может каждый: 8-927-210-83-84.

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