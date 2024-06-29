На должность губернатора Самарской области от ЛДПР будет претендовать Наталья Бисярина

Самарское региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру Натальи Бисяриной на должность губернатора Самарской области.
Кроме того, на 77-й внеочередной конференции реготделения партии, которая прошла 29 июня, также были утверждены кандидаты, в депутаты городской Думы Новокуйбышевска и представительные органы ряда муниципальных образований.
Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования — 8 сентября.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!