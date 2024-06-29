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Партии Власть и политика

На должность губернатора Самарской области от ЛДПР будет претендовать Наталья Бисярина

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру Натальи Бисяриной на должность губернатора Самарской области.

Кроме того, на 77-й внеочередной конференции реготделения партии, которая прошла 29 июня, также были утверждены кандидаты, в депутаты городской Думы Новокуйбышевска и представительные органы ряда муниципальных образований.

Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования — 8 сентября.

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