На должность губернатора Самарской области от ЛДПР будет претендовать Наталья Бисярина

Самарское региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру Натальи Бисяриной на должность губернатора Самарской области.

Кроме того, на 77-й внеочередной конференции реготделения партии, которая прошла 29 июня, также были утверждены кандидаты, в депутаты городской Думы Новокуйбышевска и представительные органы ряда муниципальных образований.

Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования — 8 сентября.