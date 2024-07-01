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Волонтеры и студенты встретились с ветераном СВО, депутатом Александром Шарковым

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День ветеранов боевых действий в регионе прошли "уроки мужества", различные патриотические мероприятия, встречи с героями-земляками.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Эта памятная дата пока не имеет официального статуса. День ветеранов боевых действий — это день памяти всех, кто воевал за Россию, выполнял свой долг по защите Родины.

В Штабе общественной поддержки для волонтеров "Единой России", студентов и активистов "Молодой гвардии" организовали встречу с участником СВО, ветераном боевых действий, председателем Самарской региональной общественной организации "Возвращение", депутатом Думы городского округа Тольятти Александром Шарковым.

Александр рассказал ребятам о своём участии в специальной военной операции, о боевом пути, о проекте "Возвращение".

Проект придумали и воплотили в жизнь Александр и Денис Шарковы из Тольятти. Оба — ветераны боевых действий и участники СВО. В феврале 2023 года братья с единомышленниками зарегистрировали общественную организацию "Возвращение", призванную оказывать всестороннюю помощь вернувшимся домой — медицинскую, психологическую, содействие в трудоустройстве.

"СВО обязательно завершится, и нашим воинам нужно максимально помочь: психологически, эмоционально, физически, по медицинской части", — поделился Александр Шарков с ребятами.

"Некоторые наши волонтёры и активисты "Молодой Гвардии" работали в военных госпиталях, тоже побывали "за ленточкой", помогали в реализации гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах. Но большая часть жителей региона, особенно молодых, не очень хорошо представляют, что там происходит. Такие встречи нужны. Мы знакомимся с нашими героическими земляками, мы можем задать важные для нас вопросы и получить честный ответ", — уверен руководитель регионального Штаба "Молодой гвардии" Антон Родионов, один из организаторов встречи с участниками СВО в Штабе общественной поддержки "Единой России".

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